Do slušné podzimní formy se dostali fotbalisté frenštátského Beskydu. Naposledy si díky brance Farského poradili se silným béčkem Karviné. Vyhráli 1:0 a v tabulce jim patří třetí příčka.

Frenštát zdolal béčko Karviné | Foto: Luboš Mazoch

„Pro nás je to skvělý výsledek. Přece jenom Karviná je profesionální tým, někteří její hráči si čichli i k lize, kdežto naši kluci chodí vedle fotbalu normálně do práce,“ usmíval se trenér Frenštátu David Kobylík. Jediná branka padla ve 36. minutě. Beskyd kopal rohový kop. Fojtík poslal míč do vápna, ten propadl k Farskému a ten prostřelil brankáře Neumana. „Karviná nehrála špatně, o malinko byla lepší na míči, jinak jsme se ji ale ve všem vyrovnali, herně nebyl mezi týmy rozdíl,“ pokračoval domácí stratég.