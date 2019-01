Novojičínsko – Dvě dohrávky definitivně ukončily podzimní část sezony v I. B třídě, sk. D, která je až na Kozlovice záležitostí výhradně celků z Novojičínska. Sedmá nejvyšší soutěž nabídne na jaře dramatický boj o první místo, na které si po první polovině ročníku brousí zuby trojlístek zájemců. Tuhý boj lze očekávat také na opačné straně, kde poslední Jeseník ztrácí na osmé Bordovice pouhých šest bodů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Výtečnou formu potvrdily Vlčovice, které v posledních šesti utkáních neprohrály a po výhře 2:1 braly všechny body také na hřišti Oder.

ČÍSLO DOHRÁVEK:15

Tolikátou kartu červené barvy ukázali sudí v podzimní části soutěže. Patnáctý červený kartónek si musel v letošním ročníku zblízka prohlédnout v duelu mezi Odrami a Vlčovicemi zadák Stibůrkova celku Martin Paszko.



ZELENÝ PAŽIT I. B třída, sk. D

FC LIBHOŠŤ – TJ SLAVOJ JESENÍK N. O 3:0 (2:0)

Na libhošťském pažitu se poprvé měnilo skóre už po šesti minutách, kdy neobsazený Jachník přesnou hlavičkou donutil Macháče otáčet se za svá záda. Domácí branka viditelně uklidnila a jesenický Slavoj se k výraznějšímu ohrožení Martinovského klece nedostával. Neprosadil se ani hostující kanonýr Michal David, jenž byl v loňské sezoně s 27 brankami nejlepším střelcem soutěže. Po první polovině letošní sezony má na svém kontě 6 zásahů. Domácí si pak připravili další dvě gólové šance, ale jejich vedení zůstávalo nadále jednobrankové. Až ve 44. minutě se mohli domácí fandové zaradovat podruhé, když hostům přibalil druhý gól do šatny Závodný. Jeseník hrozil pouze ze standardních situací, ale vyloženou šanci si vypracovat nedokázal. Obraz hry se příliš nezměnil ani ve druhém poločase, a domácí vítězství pak pečetil kapitán Martin Blažek, jenž svým třetím gólem v sezoně zvýšil na 3:0. „Naši hráči hráli po celé utkání disciplinovaně, s cílem zvítězit a připsat si tři body a tímto bodovým ziskem se dotáhnout co nejblíže k mužstvům na prvních dvou místech v tabulce. Z pěkně vypracovaných gólů museli být spokojení i nároční libhošťští diváci," komentoval poslední duel podzimu trenér domácích Miroslav Salač, jehož celek přezimuje na třetí příčce s bodovou ztrátou na vedoucí duo Starý Jičín, Jakubčovice. „Chtěl bych celému kolektivu poděkovat za přístup k jednotlivým tréninkům i zápasům. Je jen škoda, že si naše mužstvo vybralo pár slabších chvil a zaváhání v domácím prostředí a nebodovalo. Určitě mrzí, že jsme nedokázali víc vytěžit ze zaváhání soupeřů, ale věřím, že se po zimní přestávce dobře připravíme na druhou část soutěže, a své soupeře pořádně potrápíme," poznamenal kouč FC Libhošť, jenž k mužstvu přišel před začátkem letošní sezony.

Kaňkou utkání bylo zranění hostujícího Burgeta, který ve Slavoji hostuje právě z FC Libhošť, když ho po jednom ze soubojů musela odvést sanitka. „Zůstal v nemocnici i druhý den s podezřením na lehký otřes mozku," sdělil trenér hostů Jan Koval, jenž se musel obejít bez Víznara, Hanzelky nebo kapitána Petra Goláně. Domácím pak scházel zkušený forvard Dědík. „Zase jsme soupeři darovali po chybě v defenzivě brzký gól. První poločas byl fotbalový, ale po změně stran tempo trošku opadlo. Domácí už se nikde nehnali a nám se snížit nepodařilo. Domácí vyhráli zaslouženě. Byli agresivnější, fotbalovější a jako kolektiv působili daleko lépe," přiznal lodivod Jeseníku, který s deseti body přezimuje na posledním místě. „Z podzimu jsem zklamaný. Čtyři, pět hráčů snese nějaké měřítko, ale jinak je to bída. Děláme individuální chyby, které soupeři trestají," dodal k první polovině sezony Koval.

Branky: 6. Jachník, 44. Závodný, 76. M. Blažek. Rozhodčí: Ondračka – Klečka, Fabián.

Libhošť: Martinovský (86. Kozák) – Symerský, Velart, Palička, Juřena (76. Kupčák) – Bednář (66. Krumpolc), M. Blažek (76. Eckelsberger), Závodný, J. Čapka (46. T. Blažek) – Jachník, Oborný. Trenér: Miroslav Salač.

Jeseník: Macháč – D. Janovský, J. Goláň, Koval (77. Matýsek), P. David – Lušovský, Bartoň, Lokša, M. Goláň (46. Hrňa) – Burget (81. Vaculík), M. David. Trenér: Jan Koval st.

TJ ODRY – FC VLČOVICE-MNIŠÍ 1:2 (0:2)

Na pondělní státní svátek přijely do Oder Vlčovice, které chytly v závěru podzimu skvělou formu, na kterou „vlčáci" navázali také v podzimní derniéře. Stibůrkovi hoši mohli jít do vedení ve 25. minutě, ale chybu hostujícího brankáře Sokolovského, jenž podběhl míč, Murín nepotrestal. Co se nepodařilo domácím, potrestali hosté. Po povedené akci Drozda z 28. minuty poslal Vlčovice do vedení Jiří Jalůvka, pro něhož to byla šestá branka v probíhající sezoně. Oderští se k výraznějšímu ohrožení hostující svatyně nedostávali, a tak udeřili podruhé hosté, kteří v utkání spoléhali na své smrtící brejky. V 39. minutě doklepl míč do sítě po střele Názalaníka nejlepší střelec Vlčovic Světlík, který svým 11. zásahem v ročníku zvýšil na 2:0. Kanonýr Rekova týmu vede společně s jakubčovickým Ďuricou střeleckou tabulku celé soutěže.

Zahanbit se pak nenechal ani nejlepší střelec Oder Velík, kterému na gól stačilo pouhých pět minut poté, co ho kouč v 55. minutě vypustil na trávník. Po levé straně zaútočil Frais, jehož přesnou přihrávku přetavil ve snižující branku právě Velík. Domácí střelec mohl být hrdinou utkání, ale v 66. minutě neproměnil obrovskou příležitost, když pálil nad, v 88. minutě pak jeho střelecký pokus vytáhl Sokolovský a v 90. minutě, když postupoval sám na branku, mířil těsně vedle. Hosté pak podnikali do otevřené obrany nebezpečné kontry, ale v největší šanci neuspěl Beseda. Domácím se pak ani v tříminutovém nastavení, kdy se do pokutového území vydal také brankář Cibulec, vyrovnat nepodařilo. „Jsme hloupí," reagoval na domácí porážku kouč Oder Jan Stibůrek, jehož mrzel především promarněný první poločas a který měl o přestávce svým svěřencům co vysvětlovat. „Ve slabším prvním poločase jsme si vybrali slabé chvilky, kde nám moc nefungovala středová řada. Soupeř spoléhával na brejky, byl rychlý, v soubojích nebyl vůbec špatný a měl dobrý pohyb. V druhém poločase, po kritice v kabině, se naše hra zvedla o sto procent. Začali jsme hrát, otevřeli jsme to, ale soupeř chodil do nebezpečných brejků. Měli jsme však šance minimálně na vyrovnání, ale zase jsme doplatili na slabší první poločas," hodnotil závěrečný duel první poloviny sezony kouč Oder, jehož celek dohrával od 73. minuty bez vyloučeného obránce Paszka. Oderský bodový zisk se tak na podzim zastavil na čísle 17. „Naše výkony nebyly ustálené, což se projevilo hned na startu, kdy jsme v Suchdole po velké převaze nezískali ani bod. Potýkali jsme se s nevyrovnaností výkonů, neproměňováním šancí a nedůrazem. Nesplnili jsme cíl být do pátého místa a získat minimálně čtyřiadvacet bodů," řekl závěrem Stibůrek.

Branky: 60. Velík – 28. J. Jalůvka, 39. Světlík. ČK: 73. Paszko (O). Rozhodčí: Havlík – Slaný, Matuška.

Odry: Cibulec – Paszko, Repta, Veselý, Hurta – Vidlák (55. Velík), Pjatkan, S. Hrabovský, Frais (83. K. Hrabovský) – Konrád, F. Murín (65. Z. Hrabovský). Trenér: Jan Stibůrek.

Vlčovice: Sokolovský – Kordoš (73. Polášek), R. Jalůvka, Velička, Reček – Světlík (77. K. Harabiš), Drozd, Klos (78. Kahánek), Názalaník – Beseda, J. Jalůvka. Trenér: Miroslav Rek.