/ROZHOVOR/ Před sezonou přišel do kádru divizního Nového Jičína z třetiligového HFK Olomouc s jasným cílem – nahradit kanonýra Radovana Lokšu. To se útočníkovi Ondřeji Pyclíkovi povedlo, protože na podzim vstřelil deset z šestnácti branek týmu zkušeného kouče Pavla Hajného.

ČASTÝ OBRÁZEK! Útočník FK Nový Jičín Ondřej Pyclík (uprostřed) se v podzimní části ocitl po vstřelené brance v objetí spoluhráčů celkem desetkrát. | Foto: Deník/Dalibor Tobola

„Góly bych ale vyměnil za lepší umístění,“ hovořil před startem jara čtyřiadvacetiletý rodák z Ostravy, jenž má na svém kontě i jeden prvoligový start za ostravský Baník, když za trenéra Frňky nastoupil při utkání v Jablonci.

Nový Jičín se o uplynulém víkendu jarního startu nedočkal, když bylo odloženo kompletní divizní kolo. Novojičínští tak sehráli poslední přípravný duel na hřišti třetiligového Hlučína, kde v poločase vedli po trefě Wolfa 1:0, ale nakonec prohráli 1:2. Tuto sobotu už ale čeká tým kapitána Švece první jarní mistrovské utkání, když od 15 hodin hostí nedaleké Hranice.

Po pomalejším rozjezdu jste nakonec zakončili podzimní část na 7. příčce. Jak toto průběžné umístění hodnotíte?

Jsem trošku zklamaný a myslím si, že můžu mluvit za nás za všechny. Uhráli jsme sedm remíz a kdybychom z toho aspoň čtyřikrát vyhráli, tak bychom byli někde jinde.

ONDŘEJ PYCLÍKDatum narození: 15. května 1993

Kluby v kariéře: Vítkovice, Hlučín, Baník Ostrava, Senec, HFK Olomouc, Nový Jičín.

Číslo dresu: 11

Bilance v aktuální sezoně 2017/2018: 15 zápasů – 10 branek – 5 žlutých karet

Jak hodnotíte průběh zimní přípravy?

Měli jsme tam i kondiční věci, tak jako v každé přípravě, což musí být. Co se týče zápasů, tak jsme se utkali s kvalitními soupeři z vyšších soutěží, ale měli jsme tam i týmy z krajského přeboru. Příprava byla celkově dobrá a kvalitní.

S deseti vstřelenými brankami vévodíte střelecké tabulce divizní skupiny E. Co na to říkáte?

Jsem samozřejmě rád, že mi to tam padá, ale pro mě jsou určitě důležitější úspěchy týmu. Navíc na všech mým brankách mají velký podíl i kluci. Kdybychom třeba byli v první trojce a já měl o pět gólům méně, tak bych to hned vyměnil. Ale určitě se budu týmu snažit dál pomoc a dávat góly, protože od toho útočníci jsou.

V soutěži disponujete třetí nejlepší defenzivou, ale jen 16 vstřelených branek znamená třetí nejhorší ofenzivu…

Je pravda, že ke konci podzimu už to bylo, co se týče obrany velmi dobré. Už jsme nedostávali moc gólů, ale horší to bylo v tom, že jsme zápasy dohrávali buď na remízu 0:0, nebo jsme dali jen jeden gól. Musíme zapracovat na tom, abychom dávali v zápase více branek než jenom jednu nebo dvě.

Kde byste chtěl vidět Nový Jičín na konci sezony?

Chtěli bychom se v tabulce posunout a myslím si, že máme kvalitu na to, abychom se pohybovali na špici. Ale když si to budeme říkat v kabině, tak je to sice pěkné, ale musíme to hlavně ukázat na hřišti. Budeme se snažit do toho od začátku jara vletět a hlavně sbírat body tak, ať můžeme atakovat vršek tabulky. Hodně důležitý bude samozřejmě první, druhý zápas.

Ve vrcholovém fotbale se pohyboval ještě jeden hráč se jménem Ondřej Pyclík, jenž je o pět let starší než vy. Víte o koho jde?

Jedná se o vzdálenou rodinu, ale osobně jsme se při fotbale nikdy nepotkali. Ale párkrát se mi stalo, že si nás spletli. Třeba když jsem přišel do Baníku, tak napsali, že tam přišel ten starší Ondřej Pyclík, který hrával třeba za Slovácko. Ani nevím jestli ještě vůbec hraje.