/FOTOGALERIE/ Fotbalový areál jakubčovického Tatranu hostil další ročník turnaje v malé kopané s názvem Eurovia Cup. Do bojů zasáhlo třiadvacet týmů z Moravy a Slezska. Vítězem se stal celek Phoenixu v čele s futsalovým reprezentantem Michalem Seidlerem a nestárnoucí ikonou bíloveckého fotbalu Petrem Gelnarem.

Ve fotbalovém areálu v Jakubčovicích nad Odrou proběhl Eurovia Cup. | Foto: Deník/Jan Šimek

„Letošní ročník měl opět kvalitu. Do bojů zasáhly celky i z Brna a ze Zlína,“ řekl úvodem ředitel turnaje Kamil Molnár. „Týmy byly rozděleny do čtyřčlenných skupin. Do vyřazovacích bojů postupovali jejich vítězové. Byly vidět zajímavé zápasy, které měly šťávu,“ přiblížil jeden z hlavních organizátorů. Z vítězství se radoval celek Phoenixu, který ve finále porazil áčko AC Roma 3:0. Bronz brali domácí, a to díky týmu Tsunami, který v boji o bronz porazil po penaltovém rozstřelu Fotbalový výběh.

Nejlepším střelcem se stal Jakub Černín s Tsunami. Cenu pro nejlepšího hráče si odnesl Jan Tomášek. Mezi brankáři se nejvíce líbil Josef Hangurbadjo.