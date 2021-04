Baník se dostal do první velké šance ve 27. minutě a hned z toho byl gól. Buchta si narazil míč s De Azevedem a přízemní střelou k pravé tyči překonal Mandouse.

Vzápětí mohl zvýšit Šašinka, jehož hlavičku po přetaženém centru Tetoura na zadní tyč i následnou dorážku gólman Sigmy zneškodnil.

Ve 37. minutě nedokázal zpracovat těžkou přihrávku Hubník, míč ztratil a do zakončení se dostal De Azevedo. Zblízka ve velké šanci minul.

Ve 41. minutě vyslali domácí první střelu na branku a ta byla velice nebezpečná. K přímému kopu z pětadvaceti metrů se postavil Houska a napálil břevno.

Ideální příležitost k vyrovnání měli domácí v 89. minutě, kdy kopali po ruce Kuzmanoviče penaltu. Tu ale González neproměnil, vychytal ho Laštůvka.

Baník definitivně rozhodl v 92. minutě. Kuzmanovič zatáhl míč do šestnáctky, předložil ho Kaločovi, který rozjásal dvě stovky fanoušků za plotem Androva stadionu.

HLASY TRENÉRŮ:

Radoslav Látal (Olomouc): "V prvním poločase jsme udělali jednu chybu a soupeř nás bohužel potrestal. Za celý poločas jsme si ale kromě břevna z přímého kopu nevytvořili žádnou šanci. Trápí nás to celou sezonu. Nechci kluky shazovat, dnes to měli těžké, ale je to také o kvalitě a důrazu. Závěr zápasu pak přesně charakterizuje a vystihuje naši sezonu, takových zápasů jsme měli spoustu. Dopadlo to, jak to dopadlo."



Ondřej Smetana (Baník Ostrava): "Sigma vstoupila do zápasu aktivněji, postupem času jsme se stávali nebezpečnými i my a chodili jsme do rychlých protiútoků. Jeden se nám vydařil a šli jsme do vedení. Druhý poločas pokračoval ve stejném scénáři. Chyběl tomu jen dřívější druhý gól a závěr by mohl být klidnější. Fotbal někdy píše hezké příběhy a dnes to je pro Honzu Laštůvku a celý Baník nádherný zápas. Laštůvka má pro tým a celý klub obrovský přínos. Myslím si, že jsme si vytvořili více jasných gólových příležitostí, odpracovali jsme zápas podle plánu a zaslouženě vyhráli. Chtěl bych poděkovat také fanouškům, byli slyšet celý zápas. Kluci si užili také děkovačku na konci zápasu a jsou za to rádi."

Sigma Olomouc – Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 27. Buchta, 90+2. Kaloč. V 89. minutě neproměnil González (Olomouc) penaltu. Rozhodčí: Pechanec – Blažej, Kříž. ŽK: Zmrzlý – Svozil, Tetour, Kuzmanovič. Hráno bez diváků.

Sigma Olomouc: Mandous – Sladký (46. Šíp), R. Hubník, Poulolo – Látal, P. González (90. Beneš), Breite, Houska (65. Mihalík), Zmrzlý – Chytil (46. Daněk), Zifčák (65. Nešpor). Trenér: Látal.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer – Jánoš (88. J. Pokorný), Kaloč – de Azevedo (72. Fillo), Tetour (71. Kuzmanović), D. Buchta (61. Ndefe) – O. Šašinka (71. Zajíc). Trenér: Smetana.