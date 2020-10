Fotbal mě stále naplňuje, synové mi dělají radost, přiznává Kiša

/NOVOJIČÍNSKO/ Ve sbírce má titul s ostravským Baníkem, nyní kope Rostislav Kiša v jednačtyřiceti letech za Spálov, který válčí v I.B třídě. Bývalý ligista, který prošel Baníkem, Opavou a Jabloncem si fotbalu užívá. Kraj zálohy vyměnil za střed. „Už to není umě o rychlosti. Stáhl jsem se do středu zálohy a spoluhráče vysílám do šancí,“ řekl Deníku ke své roli ve Spálově.

Rostislav Kiša. Foto: Deník/archiv | Foto: Deník / Redakce

Za klub, jenž se nachází v městysi na Novojičínsku, který má zhruba devět stovek obyvatel hraje proto, že v jeho katastru má chalupu. Původně mělo jít jen o roční epizodu, nakonec své působení v klubu natáhl už na pět let. Nejen fotbalovou radost mu dělají také dvojčata Oliver s Jáchymem, kteří momentálně hrají za hlučínskou čtrnáctku. Rosťo, stále ještě aktivně kopete v I.B třídě, co vás pořád táhne k fotbalu? Fotbal je mojí láskou, pořád mě baví. Ve Spálově máme skvělou partu, s kterou rád slavím vítězství i stravuji hořkost porážek. Člověk potřebuje být v kolektivu, a taky mi sport přináší adrenalin. Jak dlouho hodláte ještě hrát? (usměje se). Musím ještě zmínit, že nejsem nejstarším hráčem týmu. Mám spoluhráče Petra Chuděje, který je ročník 1968, klobouk dolů, jak to ve svém věku zvládá. A k té otázce použiji jeho odpověď: Dokud mě z hřiště neodnesou. Ve Spálově už kroutíte pátou sezonu, přirostl vám k srdci? Předně ve Spálově máme chalupu a místním jsem slíbil, že na závěr kariéry si půjdu za Spálov zahrát. Kopal jsem krajský přebor v Háji ve Slezsku a měl jsem problémy s koleny. Nebyl jsem schopen pravidelně trénovat, takže přišla na řadu varianta se Spálovem. Domluvili jsme se na rok a vidíte, už kroutím pátou sezonu. Bydlíte v Porubě a Spálov je přece jen trochu z ruky. Tréninky stíháte? To ne. Jezdím jen na zápasy, trénuji sám a chodívám si s kamarády zahrát fotbal do tělocvičny. Takže návštěva chalupy je spojena s fotbalem? Přesně tak, když jsem na chalupě, kopu za Spálov. Stále hrajete na kraji zálohy? Už ne, ztratil jsem rychlost, hraji střed zálohy, snažím se to rozehrávat, dělá mi radost, když se nějaká akce povede a třeba skončí i gólem. Když jste hrával za Opavu, narodila se vám dvojčata Oliver s Jáchymem. Co oni a fotbal, taky se potatili? Oba nám dělají radost. Hráli za Pustkovec, nyní ale kopou za čtrnáctku v Hlučíně. Fotbal je baví, a to je důležité. Oliver hraje na stoperu a Jáchym na křídle. Tátové se někdy dají taky na trenéřinu, nabízí se proto otázka, zda vás rovněž trénování neláká? Nechtěl byste být koučem? Když jsem ještě hrával ligu, tak jsem říkával, že trénovat nebudu. Nakonec jsem si udělal trenérské béčko a dělal hrajícího kouče ve Spálově. Z časových důvodů jsem toho musel nechat. Nedalo se to skloubit s prací, navíc synové hrají fotbal, což je také náročné na čas a taky se chci věnovat manželce. Ale nevylučuji, že bych se k trenéřině v budoucnu někdy vrátil. Ligu jste kopal v Baníku, Opavě a Jablonci. Sledujte ještě tyto kluby? A na ligový fotbal vyrážíte? Jsem stále v obraze, ligu neustále sleduji. Koukám na ni v televizi a i o své předchozí kluby se zajímám. Jelikož máme ale víkendy náročné, neboť sám pořád hraji, pak i synové, tak na zápasy osobně nechodím. Ale věřím, že i to jednou přijde.

