„Fotbal provází celý můj život. Hrával jsem ho odmalička. Bylo to dáno i tím, že jsme bydleli blízko hřiště,“ vzpomíná Vlastimil Harazim. Momentálně ještě hraje za štěpánkovické béčko, během své kariéry kopal divizi i v Městě Albrechticích.

V současné době hrají Štěpánkovice I.A třídu. „Pro klub ideální soutěž. Všude to máte kousek, navíc hrajete plno derby. Jsou to divácky nejatraktivnější zápasy,“ míní štěpánkovický rodák.

„Je jedno, zda hrajete s Kobeřicemi, Bolaticemi nebo Kravařemi. Vždy máte skoro vyprodáno,“ pokračuje Vlastimil Harazim v povídání. Na již zmiňované duely dorazí okolo tří stovek diváků. „Takové návštěvy nechodí někde ani na třetí ligu,“ zvedá prst. „Fotbal je pro vesnici určitou kulturou. O nedělním programu máte jasno. Dopoledne do kostela, odpoledne na fotbal,“ usmívá se Harazim.

Vedle hraní za béčko fungoval v klubu jako člen výboru a staral se o jeho chod, a to i po finanční stránce. „Když máte fotbal rád, není co řešit. Velkou podporu mám i doma. Kdyby rodina na fotbal neslyšela, nedělal bych ho. Kvůli fotbalu jsme si podřizovali i dovolenou či rodinné oslavy,“ podotkl Vlastimil Harazim.

„Fotbal musíte na vesnici dělat srdcem, jen tak můžete být úspěšní. Nemůžete počítat hodiny, které mu obětujete,“ konstatoval stále ještě aktivní hráč štěpánkovické rezervy.

Díky dobrým vztahům Vlastimila Harazima se Slezským FC Opava mohou místní vidět v akci ligové fotbalisty. Jeden ze zápasů přípravy se hrál ve Štěpánkovicích v neděli. Výběr trenéra Ivana Kopeckého hostil Zbrojovku Brno. „Spolupráci s Opavou máme výbornou, jsem rád, že kluci u nás hrají. Je to pro obec svátek a zároveň velká reklama,“ pravil Harazim, který udržuje i nadstandardní vztahy s některými hráči. Ještě jedna zajímavost, která spojuje Slezský FC a štěpánkovický fotbal. Když tehdejší Kaučuk poprvé slavil vítězství v lize, měl předzápasové soustředění právě na štěpánkovickém trávníku.

Nicméně dvacetileté partnerství Vlastimila Harazima a Štěpánkovic končí. „Všechno má jednou svůj konec, ale nepředpokládal jsem, že ten můj přijde tak brzy. Ale v obci se udály věci, které se nedají přejít mávnutím ruky. Na základě nich jsem se rozhodl skončit. Nebudu dál fotbal, ani jiné spolky ve Štěpánkovicích podporovat,“ prozradil Harazim. Důvod jeho radikálního rozhodnutí? „Na hřišti se bude stavět nová pergola a oplocení. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení. Byť vlastním stavební firmu a kolem fotbalu se točím, přizván do soutěže jsem nebyl. Nešlo mi o to zakázku získat, ale o princip. Obec tímto krokem dala najevo, že pro ni nejsem dobrým partnerem. Na základě toho jsem se rozhodl skončit,“ svěřil se štěpánkovický rodák. „Fotbalu přeji jen to nejlepší, nadále budu hrát za béčko a klubu fandit,“ zakončil Vlastimil Harazim fotbalové povídání. Společně s ním rezignoval celý výbor včetně předsedy Miroslava Zálohy.