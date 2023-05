/FOTOGALERIE/ Je to tady! Celostátní otevřený fotbalový turnaj určený všem firmám, nazvaný Zaměstnanecká liga Deníku, startuje okresními souboji. Na Opavsku se úvodní runda 3. ročníku speciálního podniku koná v Bolaticích, a to v pondělí 22. května.

Zaměstnanecká liga Deníku, 23. května 2022 v Bolaticích. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

O postup do regionálního kola si to tam rozdá šest týmů. „Trochu jsme obměnili sestavu a po druhém a třetím místu v minulých ročnících bychom se letos rádi pokusili o postup do krajského finále,“ řekl Roman Novák z Ostroje Opava, který je kontrolorem na divizi Strojírna a v dané firmě pracuje třináct let.

„Minulý rok nám finále uteklo jen o gól, věřím tomu, že tento si dáme pozor na chyby a dokážeme turnaj ovládnout,“ prohlásil Ferdinand Kráľ ze Slezské univerzity v Opavě. „Bude to hlavně o tom, zda se jako tým dokážeme semknout,“ dodal Ferdinand Kráľ.

„Po sportovní stránce si chceme celou akci hlavně užít a v turnaji dojít co nejdál,“ prohlásil Dalibor Petrželka ze Siemens Nový Jičín. „Kdo by měl být postrachem soupeřů? Jde o kolektivní sport, a tak jím budeme všichni,“ dodal Dalibor Petrželka.

Zaměstnanecké ligy Deníku se účastní firmy z celého Česka. V 1. ročníku soutěžilo 120 týmů, ve 2. ročníku 153, v tom letošním 3. ročníku je přihlášeno 178 výběrů. Po okresních kolech budou následovat regionální, vrcholem bude republikové finále.

Nejlepší týmy se mohou těšit na zajímavé ceny. Třetí vyhraje dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, druhý čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu, vítěz pak třídenní letecký zájezd na fotbalové utkání dle výběru z elitních evropských soutěží.