Dolní Benešov – Spanilá jízda dolnobenešovských fotbalistů v jarní části divize pokračuje. Benešov si v sobotu vyšlápl na soupeře těžkého kalibru, a to jakubčovický tým Hájek a synové. Ještě pět minut před koncem prohrával, nakonec ale bral tři body.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

FC MSA Dolní Benešov – Hájek a synové Jakubčovice 3:2 (1:2)

V 11. minutě prostrčil míč na Juchelku mezi stopery Seidler a benešovský kanonýr otevřel účet zápasu. Z vedení se ale Kamrádovi chlapci neradovali dlouho. O pár chvilek později zahrávaly Jakubčovice trestný kop. Míč, odražený od zdi, se dostal k Sokolovi, a ten nedal Hlaváčovi šanci – 1:1. A aby toho nebylo málo, ve 27. minutě inkasoval Dolní Benešov znovu. Domácí obránci nepokryli na půlce Schreiera, který se sám řítil na Hlaváče a poslal Hadaščokův tým do vedení.

Ve druhém poločase se snažil Benešov vyrovnat. Když už to vypadalo, že si Jakubčovice připíšou další jarní výhru, přišla slabá chvilka gólmana Pospěcha, který si srazil do vlastní sítě centr Literáka. A to nebylo zdaleka vše. V poslední minutě drama gradovalo. Seidler našel Punčocháře, a ten domácím zajistil tři body.

Tomáš Kamrád (D. Benešov): Věděli jsme, že nás nečeká lehký soupeř. Jakubčovice to na jaře jasně dokazují. Jedná se o tým s velmi kvalitní defenzivou. Soupeř dokázal zcela využít našich chyb a zaslouženě vedl. Pak jsme ale na hosty vlítli a vypracovali si převahu i šance. Ty největší měli Punčochář s Literákem. Mohu říci, že konečné vítězství bylo z kategorie šťastných. Ale na druhou stranu, my jsme šli štěstí naproti. Jsem spokojen jak s výkonem, tak i výsledkem.

Pavel Hadaščok (Jakubčovice): Porážka docela mrzí, protože jsme prohráli zápas, který byl na jaře, z naší strany, asi nejlepší. Bohužel, branky padly po našich chybách. V každém případě jedeme dál. Tým je třeba trochu podpořit a hlavně se musíme připravit na Valmez, který bude hodně nebezpečný. Celkově teď přijdou těžší soupeři a až do konce sezony to bude velký boj.