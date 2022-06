Bohatý program odstartuje v Jakubčovicích už v pátek, a to o soutěží o krále střelců a brankářů, tato dovednostní akce započne v 17. hodin. V sobotu je na programu finále Ligy malých mistrů. A do bojů zasáhnou i starší přípravky. Do Jakubčovic se probojovaly tyto týmy: Nový Jičín, Frenštát, Bílovec, Trojanovice Bystré, Mořkov, Skotnice, Suchdol a Nový Jičín.

Zajímavá bude také neděle, ve které se odehraje finále mladších žáků a také turnaj mladších přípravek. Tady do bojů zasáhnou Příbor, Nový Jičín, Frenštát, Kateřinice, Veřovice, Libhošť, Jistebník a Jakubčovice. Na spodním hřišti pak proběhne nemistrovský turnaj výběrů U 11 a U 12 mezi Novým Jičínem a Bílovcem. Na závěr pak předseda komise mládeže OFS Nový Jičín Jan Koval ocení nejlepší reprezentanty okresu těchto kategorií.

„Díky skvělé spolupráci s našimi partnery máme pro děti připravené i hodnotné ceny. Samozřejmostí je i pestré občerstvení,“ doplnil Radim Dresler. V sobotu a v neděli začínají turnaje v ranních hodinách.