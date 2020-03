Situace v klubech z Novojičínska hrajících Divizi či Krajský přebor je aktuálně v podstatě totožná. Nikde se zatím netrénuje a čeká se, co bude dál.

„Od pátečního tréninku čekáme na to, co se bude dít. Museli jsme zrušit přátelské utkání, momentálně netrénujeme a uvidíme, jaké to bude po víkendu,“ uvedl trenér divizního Frenštátu Artur Wojnarowský.

Divizi hraje také Nový Jičín. „Domluvili jsme se, že tréninky zastavíme, nechceme riskovat, protože zdraví je jednoznačně na prvním místě. Kluci dostali individuální plán, podle kterého jednou a uvidíme, jak se situace dál vyvine,“ uvedl jeho trenér Alois Skácel a v podobném duchu hovoří i další trenéři.

Lodivod vedoucího týmu Krajského přeboru Bílovce Peter Šloff říká: „Čekáme na další vývoj a pak budeme muset vytvořit nový program, protože muži trénovali dohromady s dorostem. V pondělí máme poradu, kde se to bude řešit.“

Ani ve Fulneku se momentálně netrénujeme. „Hráči dodržují individuální plán, jaký by měli i kdyby se hrálo, takže v tomto se nic nemění. Zatím u nás netrénujeme, zdraví je na prvním místě,“ shoduje se s ostatními hrající trenér nováčka Krajského přeboru Michal Kovář.