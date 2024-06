/ANALÝZA/ Fotbalová sezona 2023/24 skončila i v nižších soutěžích, o víkendu se odehrály poslední zápasy. Ačkoli řada soutěží již měla o svých postupujících i sestupujících jasno, zdaleka všude rozhodnuto nebylo. Deník zanalyzoval situaci a níže vám přinášíme nejaktuálnější popis stavu od MSFL po okresy.

SFC Opava B - Jeseník 2:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

MSFL

Ze II. ligy sestoupil jeden moravský celek (Kroměříž), proto z MSFL sestupují tři celky. Do divize padá trio Bohunice, Hranice a Frýdlant nad Ostravicí, naopak do druhé ligy postupuje rezerva Baníku Ostrava.

DIVIZE

Ze tří moravských divizí sestupuje do krajského přeboru dohromady celkem pět týmů – vždy nejhorší celky z každé skupiny a pak dva z předposledních míst s nejmenší počtem bodů. Ze skupiny D to jsou Pelhřimov a Stará Říše, z „éčka“ Přerov a skupiny F Jeseník a Bruntál. Naopak do MSFL postupují Zbrojovka Brno „B“ (D), Strání (E) a Hlubina (F).

KRAJSKÝ PŘEBOR

Do divize postupuje Pustá Polom i druhý Petřvald na Moravě, který po odmítnutí vítěze v Olomouckém kraji je nejlepší na druhých místech. Naopak do I.A třídy sestupují Oldřišov a Dolní Benešov.

I.A TŘÍDA

Do krajského přeboru postupují dva vítězové skupin (Darkovičky a Staré Město), k tomu i lepší celek na druhých místech (Raškovice). Do I.B třídy sestupují celkem čtyři týmy, vždy poslední dva v dané soutěži. Ze skupiny A to jsou Velké Heraltice a Starý Jičín, z „béčka“ pak Petřvald a Lučina.

I.B TŘÍDA

Do I.A třídy postupují čtyři vítězové skupin (Budišov nad Budišovkou, Vítkovice „B“, Lískovec a Ostravice), k tomu i nejlepší tým na druhých místech (Palkovice). Do okresů sestupuje celkem šest mužstev. Čtyři poslední v jednotlivých skupinách (Bruntál „B“, Třebovice, Tošanovice a Klimkovice), i dva nejhorší na třináctých místech (Vítkov a Spálov).

Bílovec těžil z produktivity! Výhru trefil Matěj Krömer

OKRESY

BRUNTÁL

Krnov "B" a Lichnov se do svých soutěží nepřihlásili, tudíž z tohoto okresu jdou nahoru dva týmy. Vítězná Břidličná „B“ odmítla, stejně jako třetí Slezské Rudoltice, tudíž do I.B třídy postupují Vrbno pod Pradědem a Dolní Moravice. Naopak Horní Benešov a Horní Město padají do okresní soutěže, odkud povýší ze skupiny A Holčovice, ze skupiny B Lomnice.

FRÝDEK-MÍSTEK

Do I.B třídy postupují vítězné Janovice a také druhé Nošovice.

KARVINÁ

Do I.B třídy postupují vítězové z Dětmarovic.

NOVÝ JIČÍN

Do I.B třídy postupuje vítězný Příbor, naopak do okresních soutěží sestupují Bravantice a Rybí, které nahradí postupující Hladké Životice a Velké Albrechtice. Do okresní soutěže IV. třídy sestupují Bartošovice a Hostašovice. Opačným směrem – do okresní soutěže III. třídy – poputují Kyjovice a Hodslavice.

OPAVA

Do I.B třídy postupuje vítězná Štítina, naopak do okresní soutěže padají Litultovice, Dolní Životice a Jakartovice, kteří budou nahrazeni triem postupujících do okresního přeboru Chuchelnou, Komárovem a Brumovicemi.

OSTRAVA

Do I.B třídy postupuje vítěz Koblov a jako nejlepší tým na druhých místech Václavovice. Naopak do okresní soutěže sestupuje Hrušov. Opačným směrem se vydá Poruba, která jasně ovládla městskou soutěž.