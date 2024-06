/ANALÝZA/ Fotbalová sezona 2023/24 jde do úplného finále, v aktuálním týdnu se odehrají poslední zápasy. Ačkoli řada soutěží již má o svých postupujících i sestupujících jasno, zdaleka o všem rozhodnuto není. Deník zanalyzoval situaci a níže vám přinášíme nejaktuálnější popis stavu od MSFL po kraj v nejzásadnějších otázkách. Definitivně hotovo bude po víkendu.

Převzetí poháru pro vítěze Moravskoslezské divize F v podání fotbalistů TJ Unie Hlubina. | Video: David Hekele

MSFL

Popis: Ze II. ligy sestoupil jeden moravský celek (Kroměříž), proto z MSFL sestupují 3 celky.

Situace: Zde je hotovo. Do druhé ligy postupuje Baník Ostrava B (79), naopak sestupuje trio Bohunice (29), Hranice (29), kdy oba mají horší vzájemný zápas s patnáctým Uherským Brodem (32), a již jistě poslední Frýdlant nad Ostravicí (28).

DIVIZE

Popis: Ze tří moravských divizí (sk. D, E a F) při pádu Kroměříže z II. ligy a 3 celků z MSFL bude sestupovat dohromady celkem pět týmů – vždy nejhorší celky z každé skupiny a pak dva z předposledních míst s nejmenší počtem bodů.

Skupina E

Situace: Do MSFL postupuje Strání, naopak s jistotou padá Přerov. Dalším sestupujícím bude horší předposlední ze skupin D či E, jistě to však nebude Nový Jičín, který i kdyby skončil druhý od konce, bude mít víc bodů, než předposlední ze skupiny D. Pikantní je, že Jičín bude hrát závěrečné kolo s patnáctými Všechovicemi, kterým jde o vše.

Skupina F

Situace: Tady poslední kolo na žádnou otázku odpovídat nemusí. Do MSFL postupuje ostravská Hlubina, do krajského přeboru sestupují Jeseník a Bruntál.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Situace: Nejvyšší soutěž v kraji nemusí řešit na závěr žádný rébus. Do divize postupuje Pustá Polom, Petřvald na Moravě bude čekat, zda dostane možnost jako nejlepší druhý celek z krajských přeborů na Moravě. S největší pravděpodobností však postoupí, což bude mít důsledek i pro další týmy v nižších soutěžích jako "dominový efekt". Naopak do I.A třídy sestupuje Oldřišov, který má s Heřmanicemi horší vzájemný zápas, a Dolní Benešov.

I. A TŘÍDA

Popis: Postupují vítězové skupin, sestupují celkem čtyři týmy. Vždy poslední dva v dané soutěži. Bude se také čekat, co Petřvald na Moravě, pokud by mohl postoupit, posune se i lepší tým na druhém místě – Mokré Lazce nebo Raškovice (oba 51).

Skupina A

Situace: Do krajského přeboru postupují Darkovičky, do I.B třídy sestupují Velké Heraltice a Starý Jičín.

Skupina B

Situace: Do krajského přeboru postupuje Staré Město, do I.B třídy sestupují Petřvald a Lučina.

I. B TŘÍDA

Popis: Postupují čtyři vítězové skupin, čekat na Petřvald na Moravě ale bude nejlepší tým na druhých místech (jistě jím bude zástupce skupiny D – Ostravice, Palkovice, Stachovice, nebo teoreticky Jeseník nad Odrou). Sestupuje celkem šest mužstev. Čtyři poslední a dva nejhorší na třináctých místech.

Skupina A

Situace: Do I.A třídy postupuje Budišov nad Budišovkou, do okresního přeboru téměř jistě sestupuje Vítkov, a také Bruntál B, který se ze soutěže odhlásil během sezony.

Skupina B

Situace: Do I.A třídy postupují Vítkovice „B“, do okresního přeboru sestoupí jeden z dvojice Hať, Třebovice.

Skupina C

Situace: Do I.A třídy postupuje Lískovec, do okresního přeboru sestoupí Tošanovice.

Skupina D

Situace: Jednoznačně nejkomplikovanější osud ze všech soutěží. O postup do I.A třídy budou na dálku bojovat Ostravice (56), Palkovice (55) a Stachovice (54), na druhém místě ještě může skončit Jeseník nad Odrou. Do okresního přeboru sestoupí dva z kvarteta Klimkovice (19), Baška (18), Vlčovice (16, získají však ještě tři body, protože Trojanovice o víkendu nepřijely) a Spálov (16).

OKRESY

Popis: V této chvíli postupují do I.B tříd vítězové, druhé týmy budou čekat na případný postup Petřvaldu na Moravě. O tom, ze kterého okresu bude eventuální sedmý postupující do I.B třídy, se rozhodne podle koeficientu a dalších parametrů, jelikož každý okresní přebor má jiný počet účastníků a navíc někde platí, že při remíze se kopou penalty. Zde se „extrabod“ počítat nebude.

BRUNTÁL

Okresní přebor

Situace: Do I.B třídy postoupí Břídličná „B“, do okresní soutěže sestoupí Horní Benešov a Horní Město.

Okresní soutěže

Situace: Ze skupiny A postupují do okresního přeboru Holčovice, ze skupiny B Lomnice.

FRÝDEK-MÍSTEK

Okresní přebor

Situace: O postup do I.B třídy bojují na dálku Janovice (74) a Nošovice (73).

KARVINÁ

Okresní přebor

Situace: O postup do I.B třídy bojují na dálku Dětmarovice (56) a Louky (55).

NOVÝ JIČÍN

Okresní přebor

Situace: O postup do I.B třídy bojují na dálku Příbor (64) a Studénka (63). Do okresní soutěže sestupuje již jistě Rybí. Pak bude důležitá situace v I.B třídě, skupině D. Pokud z ní sestoupí Klimkovice a Baška, bude Rybí jediné. Když se neudrží jeden z dvojice Vlčovice, Spálov, sestoupí z okresu s Rybím i druhý tým, pokud oba, tak se o patro níž budou poroučet celkově tři týmy. Aktuálně se to týká pouze Kunína (23) a Bravantic (22).

Okresní soutěž III. Třídy

Situace: Do okresního přeboru postupují Hladké Životice a Velké Albrechtice, do okresní soutěže IV. třídy sestupují Bartošovice a Hostašovice.

Okresní soutěž IV. třídy

Situace: Do okresní soutěže III. třídy postupují Kyjovice a Hodslavice.

OPAVA

Okresní přebor

Situace: Do I.B třídy postupuje Štítina, do okresní soutěže III. třídy sestoupí vzhledem k vysoce pravděpodobnému pádu Vítkova jistě tři týmy. Pokud se v I.B třídě neudrží ani Hať, budou se na Opavsku do nejnižší soutěže poroučet dokonce čtyři mužstva. Jistě sestupujícími jsou Jakartovice (3), v ohrožení jsou pak Dolní Životice (23), Litultovice (25), Březová (25) a teoreticky také Kozmice „B“ (28) a Slavkov „B“ (28).

Okresní soutěž: Ze skupiny A postupuje Chuchelná, ze skupiny B Komárov a ze skupiny C Brumovice.

OSTRAVA

Městský přebor

Situace: Do I.B třídy postupuje Koblov, do městské soutěže sestupuje Hrušov.

Městská soutěž

Situace: Do městského přeboru postupuje Poruba. Pokud se Třebovice udrží v I.B třídě, půjde nahoru i Krásné Pole „B“.