Budete ještě tým nějak doplňovat?

Máme jednoho brankáře, z toho důvodu dotahujeme příchod Jana Remiáše z ostravského Baníku. Jsme otevřeni i dalším příchodům. Uvidíme, zda ale někdo přijde. Stále máme mladý tým. Když kouknu na soupisku, je tam osm kluků ročníku narození 2005.

Povedl se vám na jedničku zápas MOL Cupu s favorizovaným Zlínskem…

Úspěch v poháru potěšil. Kluci zápas odmakali a už se těšíme na dalšího soupeře. Všichni si přejeme ostravský Baník, mi osobně by se líbila i Opava. Pozitivem je, že v dosavadních zápasech sezony jsme ani jednou herně nepropadli. Co nás ale trápí, jsou zranění. Potřebujeme, aby se do pohody dostal Pavel Klimpar.

A co vy? Uvidíme vás ještě na hřišti?

Lanaří mě do I. B třídy. Jsem ale ponořený do trénování. Je to náročné. Navíc mé zdraví už mi toho tolik nedovolí. Mám problémy s achilovkami.

Chybí vám aktivní hraní?

Chybí. Fotbalový svět je jiný. Říkám klukům, ať si to užívají, pokud to jen jde. Takové zápasy MOL Cupu, jako třeba s Baníkem jsou tou pravou třešničkou na dortu.