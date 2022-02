„Trénujeme bohužel v malém počtu. Někteří hráči mají zdravotní problémy, do toho ještě covid. Není to ideální,“ přiznal kouč Frenštátu David Kobylík. „Děláme hrubou přípravu, do hry je nás ale jako do mariáše. To byli důvod, proč jsme zrušili víkendový duel s Vratimovem,“ pokračoval trenér Beskydu s tím, že 19. února už proti Hranicím jeho tým nastoupí.