Frenštát dominoval, rozhodl ale až ve druhé půli

Po týdnu volna naskočil Frenštát pod Radhoštěm zpět do kolotoče zápasů a návrat do akce to byl povedený, Beskyd zdolal poslední tým tabulky Bruntál jednoznačně 4:0.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Sumbal