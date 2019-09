Domácí v úvodu zápasu na nic nečekali a už ve druhé minutě se radovali z první branky, kterou měl na svědomí Vaverka. Frenštát nepolevoval a pokračoval v tlaku, který vyústil v další dvě branky Beskydu.

Nejprve v 11. minutě rozvlnil síť tradiční střelec Klimpar a ve 24. minutě už to bylo 3:0, když se prosadil Baran.

„Deska to nebyl příliš těžký zápas. Rychlé góly nám pomohly a klidně jsme branek mohli dát více,“ zdůraznil trenér Frenštátu Artur Wojnarowský. „Jen jsme si to trochu zkomplikovali, protože jsme ve druhém poločase nedali žádné góly a trochu jsme soupeře pustili do hry,“ dodal.

Ve druhém poločase se do střelecké listiny zapsali pouze hosté, do černého se trefil v 69. Staško. Přestože do konce zápasu v tu chvíli zbývali ještě více než dvacet minut, Frenštát už žádné další komplikace nepřipustil. „Nervózní už jsme ani moc nebyli, soupeře jsme k ničemu většímu nepustili,“ potvrdil Wojnarowský.

FRENŠTÁT P. R. – DĚTMAROVICE 3:1 (3:0)

Branky: 2. Vaverka, 11. Klimpar, 24. Baran – 69. Staško. Rozhodčí: Nejezchleb – Polák, Mrázek. ŽK: nikdo – Harazim, Macko.

Frenštát p. R.: Mrozek – Vaverka (90.+1 Pokorný), Bolcek, Kubík, Kalfas (85. Farský) – Walder (78. Bartoň), Kovář, Špaček, Malý, Baran (90. Bača) – Klimpar (73. Hajník). Trenér: Wojnarowský.