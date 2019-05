Hřiště Bílovce stále prochází rekonstrukcí, a tak se tentokrát derby s Frenštátem odehrálo na neutrální půdě ve Studénce.

„Hřiště vypadalo sice dobře, ale je docela široké a míč nám docela odskakoval, takže chvíli trvalo, než jsme si zvykli,“ hodnotil kvalitu hrací plochy trenér Frenštátu Artur Wojnarowský. Tomu se nelíbil hlavně úvod zápasu. „První poločas byl z naší strany nepochopitelně absolutně bez zápalu, Bílovec byl lepší,“ musel uznat.

Bylo to opravdu tak, Bílovec dostal už ve třetí minutě do vedení Střelec. „Dali jsme rychlý gól, celý první poločas jsme soupeře do ničeho nepouštěli, byli jsme silnější na míči,“ pochvaloval si naopak trenér Bílovce Martin Štverka.

Ve druhém poločase se však role obrátily a obrátilo se i skóre. Beskyd svého soupeře přehrával a brankami Malého a Renty utkání otočil.

Frenštát dál vede tabulku, Bílovec je čtvrtý.

BÍLOVEC – FRENŠTÁT P. R. 1:2 (1:0)

Bílovec: Chvěja – Cverna, Bednář, Hradský, Malina (76. Socha)– Dluhoš (72. Fendrich), Černín, Dresler, Melecký (54. Ulman)– Ronec, Střelec.

Frenštát p. R.: Šimara – Žitník, Bolcek, Farský, Vaverka (89. Pokorný) – Walder (83. Bartoň), Špaček, Kovář, Malý, Renta – Klimpar.

Branky: 3. Střelec – 48. Malý, 72. Renta. ŽK: 43. Černín, 24. Melecký – 19. Farský, 51. Malý. Rozhodčí: Ochodek – Šujan, Vidlička. Diváci: 150.