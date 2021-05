Ve Frenštátě pod Radhoštěm jako byl nepočítali s dohráním soutěže. Klub v pauze nesáhl po výrazném posílení. Teď už ale vyhlíží nový divizní ročník.

Frenštát plánuje přípravné zápasy | Foto: Lubomír Mazoch

„Plus minus, k žádným velkým změnám u nás nedošlo. Nemělo to ani smysl, když se pořádně nevědělo, zda se bude hrát,“ poznamenal klubový boss Ivo Maruchnič. „Vyhlédnuté hráče máme, včetně mladých kluků z Frýdlantu,“ pokračoval. Jen, co to bylo možné, Frenštát začal s přípravou a to ve všech věkových kategoriích. „Jsme rádi, že mohou trénovat i ti nejmenší,“ konstatoval Maruchnič.