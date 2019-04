Hotovo bylo již v prvním poločase, kdy se prosadil dvakrát Malý a Klimpar. Ve druhém poločase už si mohli domácí zápas za pěkného počasí a před slušnou diváckou kulisou užívat. Nakonec ještě přidali tři branky po trefách Bolcka, Špačka a Vaverky.

„S výkonem jsme spokojení, výsledek odpovídá dění na trávníku. Gólů jsme klidně mohli přidat více, měli jsme další čtyři velké šance, Brušperku ale dobře zachytal brankář,“ hodnotil utkání trenér Frenštátu Artur Wojnarowský.

V příštím kole se Frenštát utká v bitvě prvního s druhým s Polankou. „Bude to důležitý zápas, ale my do něj můžeme jít v klidu,“ je si vědom formy svého týmu Wojnarowský.

FRENŠTÁT P. R. – BRUŠPERK 6:1 (3:0)

Frenštát p. R.: Šimara – Farský (75. Pokorný), Žitnik, Bolcek, Vaverka – Walder (65. Bartoň), Špaček (83. Hajník), Kovář, Renta (65. Jurek) – Malý – Klimpar (83. Julínek).

Branky: 9. a 44. Malý, 36. Klimpar, 62. Bolcek, 79. Špaček, 87. Vaverka – 78. Krejčok. Rozhodčí: Kret –Smetana, Jurajda. ŽK: 48. Farský – 6. Vrána, 67. Szkuta, 73. Neumann. Diváci: 320.