„Do zápasu jsme šli po soustředění, které jsme měli na Horní Bečvě. Kluci zvládli zápas výborně, a to i přesto, že soustředění bylo kondičního charakteru. Hodně jsme běhali a na hřiště se dostali jen dvakrát,“ řekl trenér Beskydu Roman Kučerňák.

Slušovice do zápasu nastoupily bez své největší hvězdy, bývalého ligového útočníka Lukáše Železníka. To Beskyd zkoušel dva hráče z Frýdku – Místku. Jednalo se o brankáře Málka a záložníka Dudka. „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dali jsme rychle čtyři góly a zápas měli ve své moci. Ve druhém poločase už tempo ale opadlo,“ zakončil Roman Kučerňák.

V sobotu čeká na Beskyd předkolo MOL Cupu. Frenštát v něm od 17 hodin hostí třetiligový Frýdek – Místek. O týden později na programu generálka s Přerovem.

Frenštát – Slušovice 7:1 (6:1)

Branky Frenštátu: Klimpar 4, Banyacski, Walder, Buchlovský.

Frenštát: Málek – Vaverka, Banyacski, Farský, Pokorný – Dudek, Fojtík, Buchlovský, Walder, Nezhoda – Klimpar. Střídali: Žitnik, Mičkal, Žák, Sobek. Trenér: Roman Kučerňák.