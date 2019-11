Fotbalisté Frenštátu naplnili roli favoritů a v neděli před domácím publikem porazili Polanku nad Odrou 2:1.

Polanka je v tabulce Divize F předposlední, přesto Frenštát docela potrápila. „Nečekali jsme jednoduchý zápas, to vůbec ne. Pokud bychom ho podcenili, mohlo by nás to potrestat. Byl to boj, oboustranně to bylo asi až moc vyhecované,“ vykládal po zápase trenér Beskydu Artur Wojnarowský.