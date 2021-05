„Jsme v plné přípravě. Jsme rádi, že fotbal se znovu probudil,“ usmál se klubový boss Ivo Maruchnič. „Máme za sebou dva přípravné zápasy, další jsou v pořadí,“ pokračoval prezident Beskydu. Třetí zápas v pořadí čeká na Frenštát už v sobotu, a to s výkopem v 10 hodin.

Hráčský kádr zatím příliš změn nedoznal. „Skončil Martin Bolcek, a to z pracovně studijních důvodů. Otazník zatím visí ještě nad Patrikem Žídkem, jenž finišuje se školou,“ poznamenal Ivo Maruchnič. Nový tvářemi jsou jsou Petr Mičkal a Marek Banyacski. „K nějakým změnám dojít může. Ještě je čas, máme před sebou celou letní přípravu,“ dodal Maruchnič, který by měl jít do akce i s týmem veteránů, na který čekají dva turnaje.