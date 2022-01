„Když se v kostce ohlédnu za podzimní části, tak až tak špatná nebyla,“ řekl David Kobylík. „S body spokojeni jsme, škoda jen, že nám nevyšly dva poslední duely podzimu,“ pokračoval bývalý vynikající fotbalista. Na mysli měl porážku 1:4 v Dětmarovicích a domácí 0:3 v derby s Novým Jičínem. „Nechci se na nic vymlouvat, ale v závěru podzimní části jsme docela bojovali s marodkou, a to se muselo zákonitě někde projevit,“ podotkl David Kobylík.

Zimní přípravu začne Frenštát dvacátého ledna. „V plánu máme odehrát pět utkání,“ řekl. Beskyd prověří například Dětmarovice, Přerov, Valašské Meziříčí a Vratimov.

Co týká změn v kádru, tak v tomto směru se zatím nic neděje. „Určitě bych posílit chtěl, a to na dvou až třech postech. Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine,“ poznamenal trenér Frenštátu. „Hostování skončilo akorát Pyclíkovi, který se vrátil do Hlučína,“ doplnil trenér.

Čtyřicetiletý kouč Frenštátu David Kobylík má za sebou bohatou fotbalovou kariéru. Ve své sbírce má titul mistra Evropy s českou jednadvacítkou nebo mistrovský se Žilinou. Kromě české ligy si zahrál taky v Německu, Francii, Kypru nebo Polsku a stále ještě aktivně hraje. „Trénování jsme pro mě prioritou, ale pokud mi to čas dovolí, bude kopat v Kralicích na Hané. Kamarád mě přemluvil, ať jim pomohu zachránit krajský přebor,“ zakončil povídání.