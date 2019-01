Beskyd ve Slezské Ostravě po dvou letech znovu okusil náročnost páté nejvyšší soutěže a v prvním ostrém testu uspěl. Svěřenci trenéra Radúze Reka vyhráli 2:0, když jejich branky vstřelili kapitán Radim Špaček a střídající Roman Škrla.

„Jsem, dá se říct, maximálně spokojený," prohlásil po konci utkání trenér týmu hostí. „Kluci zahráli téměř přesně to, čím jsme se v Heřmanicích chtěli prezentovat. Hráli jsme zodpovědně zezadu a směrem dopředu jsme byli docela nebezpeční," pokračoval v hodnocení jednačtyřicetiletý šéf frenštátské lavičky.

Frenštátští fotbalisté byli na hřišti od začátku aktivní. „Ale až tak jednoznačně jsem to já sám neviděl. Na hráčích, z nichž mnozí sice už kraj okusili, přesto teď hráli níže, byl patrný v začátku zápasu respekt," oponoval Radúz Rek.

Heřmanicím však zcela a s přehledem znemožnili jakoukoliv snahu o tlak, naopak jen kvůli nepřesné mušce či vynikajícímu zákroku domácího gólmana Šráčka proti ráně Pavla Klimpara šli do vedení až čtyři minuty před přestávkou. Po odvráceném centru se na šestnáctce opřel do míče kapitán Radim Špaček a po překrásném voleji dal naplno průchod emocím.

Heřmanice se za celý první poločas zmohly jen na nadějnou střelu Martina Šebka a nebezpečný přímý kop Ondřeje Strojka, který však mířil nad frenštátskou branku. A nakonec tak byly rády, že o poločase neprohrávaly dvougólovým rozdílem.

Krátce před odchodem do kabin po hrubce v rozehrávce domácích nabídl David Polášek rozběhnutému Klimparovi parádní míč, jenže smolař utkání, který zahazoval šance jako na běžícím páse, trefil jen do míst, kde mohl vytáhnout další skvělý zákrok Jan Šráček. „Hosté byli celý zápas silní na balonu a hlavně ve středu hřiště nás prakticky po celých devadesát minut přehrávali," vysekl poklonu frenštátským hráčům kapitán domácích Radomír Koval.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po přestávce. Domácí sice zkusili vyšachovat frenštátskou defenzivu, jenže kanonýru Šebkovi vystavil stopku jeden z blokujících stoperů. A dvacet minut před koncem se mezi tři tyče nevešel pokus Patrika Schwarze.

I na druhé straně hřiště se blýskalo, jenže po dalších šancích Poláška či už vzpomínaného Klimpara, který dokonce nedokázal míč dopravit do sítě ani poté co jej vybíhající gólman Šráček minul, se skóre dlouho neměnilo.

Až přišla poslední minuta a vysvobozující přízemní rána Romana Škrly, po níž naplno vypukly oslavy na lavičce nováčka krajského přeboru. „Těch šancí jsme měli v zápase víc než dost. To bylo pozitivní, a to, že jsme je tentokrát využili jen ve dvou případech, není žádná ostuda. Takové zápasy potkávají i týmy ve vyšších soutěžích. Jen jsme dokonce utkání trnuli, zda se nás to nakonec nebude mrzet," dodal Radúz Rek, trenér Frenštátu pod Radhoštěm.

U kabiny Heřmanic nebylo po utkání pochopitelně tak veselo, jako v místech, kde se převlékali hosté. „Bylo to nesourodé a necítil jsem z týmu chuť po vítězství," přiznal stoper a v osmatřiceti letech nejzkušenější heřmanický fotbalista Radomír Koval.

„Zatím hledáme pro nové hráče posty, ale i souhru jednotlivých řad a jedinců. Teď si však sedneme, něco si řekneme a tým stmelíme," dodal.

FC Heřmanice Slezská - SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 0:2 (0:1)

Branky: 41. Špaček, 90. Škrla. Rozhodčí: Čuba - Žurovec, Potiorek. ŽK: Prokeš - Kovář. Diváci: 80

Heřmanice: Šráček - Ciesarik (76. Šimáček), Prokeš, Koval, Dominik Mlčoch (89. Gazdík) - Wilk, Schwarz, Jakubov, Strojek (89. Odehnal), Čech - Šebek (90. Fedák). Trenér: Jaroslav Mlčoch

Frenštát p. R.: Pešák - Uličný, Bartoš, Štika - Marek (90. Plachký), Špaček, Kovář, Polášek (60. Škrla), Vaverka - Fojtík, Klimpar. Trenér: Rek

Nováček krajského přeboru z Frenštátu pod Radhoštěm hraje v příštím kole opět na cizím hřišti, když v neděli cestuje do Vendryně.