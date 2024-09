„I když jsme prohráli, tak jsme spokojeni. Z naší strany to bylo důstojné představení,“ byl rád trenér Frenštátu Roman Bartoš. „První poločas nebyl špatný. Hráli jsme z bloku, a to se nám celkem dařilo. Držel nás gólman Málek,“ pokračoval domácí kouč. Velkou šancí Beskydu měl Jedlička, který se sám ocitl před gólmanem Muchou. Bratr úspěšné tenistky ho ale vychytal. „Byla to stoprocentní tutovka,“ litoval Roman Bartoš. Ve 33. minutě zažil favorit šok. Nadvakrát se totiž prosadil Hlosta – 1:0. Poslední pětiminutovka první půle ale Frenštátu vůbec nevyšla. „Pět minut před poločasem jsme vyrobili ve středu hřiště chybu, která byla opravdu hloupá. Bohužel hosté z ní dali gól. V poslední minutě pak Zbrojovka šla do vedení. To nás zlomilo,“ přiznal Roman Bartoš.