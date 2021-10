„Měli jsme jasně navrch. Soupeře jsme přehrávali. Hráče musím pochválit za přístup, nasazení. Líbilo se mi to, tedy až na tu koncovku, ta mohla být lepší,“ vzal si slovo trenér Břidličné Petr Souček.

Do druhého poločasu vstoupil Fulnek dobře. „Měli jsme i jednu šanci. Bohužel domácí nám dali během čtyř minut tři góly a naše hra se sesypala jako domeček z karet. Zaslouženě jsme prohráli,“ zakončil trenér Fulneku.

V poločase jsme drželi remízu 1:1, přitom náš výkon nebyl dobrý. Jen díky skvělému Rozsypalovi v brance, jsme neprohrávali o tři, čtyř branky,“ řekl jeden z fulneckých hrajících trenérů Pavel Jurča. „První poločas nebyl herně dobrý, bylo to bez pohybu. V poločase byla v kabině menší bouřka, řekli jsme si, že takhle hrát nemůžeme,“ pokračoval Jurča.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.