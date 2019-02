Fulnek - Fotbalisté Fulneku odehrají, coby nováček II. ligy, poprvé utkání před televizními kamerami. Stane se tak již dnes od 17.55 hodin na sportovním kanálu České televize ČT4 Sport, kdy Fulnek v rámci 28. kola zajíždí do Prahy na Duklu.

Fotbalisté Fulneku v utkání s Jihlavou. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

„Jsme rádi, že ČT dala prostor i druhé lize, když první liga skončila a do mistrovství Evropy je ještě daleko. Je to šance pro širší okruh lidí, vidět tuto soutěž, takže jsem určitě pro. Stadion Na Julisce je pěkný a i umístěni pro kamery není špatné, takže i přenos by měl být kvalitní,“ prozradil fulnecký trenér Václav Daněk.

Přesto si nemyslí, že by to mohlo ovlivnit hráče, kteří s přímým přenosem zkušenosti nemají. „Myslím, že to není tak důležité. Nehledě na to, že spousta kluků to na hřišti ani nevnímá. Jsme za to ale rádi z toho důvodu, že si myslím, že předvádíme pěkný a atraktivní fotbal. Navíc hrajeme proti Dukle, která hraje o záchranu, my se chceme přiblížit špici, takže určitě i atraktivnost duelu je zaručena,“ vysvětlil Daněk.

Přesto by rádi z Prahy přivezli všechny body. „To chceme vždycky. Jsem ale přesvědčen o tom, že nyní to bude úplně jiný zápas než na podzim u nás. Dukla potřebuje tři body, my, jestli chceme zůstat nahoře, potřebujeme taky plný bodový zisk, takže ta spokojenost s bodem odpadá. To nám vyhovuje a ten, kdo se na fotbal bude dívat, bude jistě spokojený,“ řekl kouč.

Také to, že by měl zápas nádech derby, podle jeho slov zřejmě utkání moc neovlivní. Ani to, že nastoupí opět proti svému synovi, který hraje v barvách Dukly. „Je to zase trošku o něčem jiném. Dříve to byly Jakubčovice, ale dnes je to úplně jiný tým. Je mi jasné, že se kluci mezi sebou znají a může to mít i svůj pikantní náboj,“ prozradil Daněk a uzavřel: „Co se týká kluka, ten bohužel nenastoupí, protože laboruje se zlomenou rukou, takže nehraje celé jaro, což mě mrzí. Jak už jsem říkal na podzim, každý máme svůj život, možná se budeme trochu hecovat, ale každý bude, jak se říká, na druhé straně barikády.“