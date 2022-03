Derby pro Nový Jičín, favorita načal Petr Hurta

O týden později hrál Fulnek opět doma. A dle soupisky bylo vidět, že situace se zhoršuje. „Měli jsme k dispozici jen jedenáct kluků. Musel jsem hrát i já, byť jsem byl zraněný,“ povzdechl si Kovář. Fulnečtí prohráli 0:9. Na trávníku se objevil dokonce Radim Krása, který společně s Michal Kovářem zažil slavné fulnecké časy.

Nyní Fulnečtí míří do Orlové, zda budou mít na to hráče, je otázkou. „Momentálně na tuto otázku neumím odpovědět. Ale uděláme všechno proto, abychom nastoupili. Stále platí to, že soutěž chceme dohrát,“ podotkl Michal Kovář. „Požádali jsme o pomoc klub z Děrné. V minulosti jsme jim pomohli my, takže uvidíme. Ale rozhodně to není tak, že osud Fulneku je závislý na nich,“ zakončil hrající trenér Kovář.