Fulnek - Další regionální derby čeká na fotbalisty Fulneku. Ve 27. kole druhé fotbalové ligy nastoupí v sobotu 16. května od 17.00 v bouřlivém prostředí Slezského FC Opava.

Fotbal Fulnek | Foto: Fotbal Fulnek

V minulém kole fulnecká družina prověřila na domácí půdě Karvinou, ale na body to nestačilo, když si Severomoravský celek vedený Slončíkem odvezl všechny body za vítězství 3:0. „Atmosféra v Opavě je vždy fotbalová, takže uvidíme, jak to hráči přijmou, protože s tímto moc zkušeností nemají. Přesto věřím, že k utkání nastoupí tak, jako třeba v utkání na Bohemce,“ přál si fulnecký kouč Tomáš Chlebek a pokračoval: „Je to derby. Oba týmy sídlí kousek od sebe. Soupeře jsem sledoval a máme jej přečteného. Přesto je to o mladých hráčích, jak se vyrovnají z útočnou hry Opavy, která to doma umí.“ Podle jeho slov je kádr takřka kompletní. „Do sestavy se vrací Sedlák, a obranná fáze tak bude více vyztužená. Naopak je škoda, že kvůli viróze vypadl Černoch, uzavřel Chlebek.