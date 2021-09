Fulnek šel do druhého poločasu s třemi změnami v sestavě. „Museli jsme střídat kvůli zraněním. Ale i se změnami jsme druhý poločas zvládli. Hráli jsme na brejky, které nám vycházely. Přidali jsme druhý gól. Nakonec se nám podařilo přidat ještě třetí,“ pousmál se Michal Kovář a dodal: „Potřebovali jsme potvrdit vítězství nad Čeladnou, což se nám podařilo. Už se nám dýchá podstatně lépe, než před dvěma týdny.“

Domácí šli do vedení ve 13. minutě, kdy se po centru z pravé strany prosadil Maléř. „Začátek byl pro nás důležitý. Dali jsme rychlý gól a tím se uklidnili,“ přiznal hrající trenér Fulneku Michal Kovář. „Byli jsme po celý první poločas aktivnější a nebezpečnější. Český Těšín hrozil hlavně ze standardních situací, které velmi dobře zahrával,“ poznamenal domácí stratég.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.