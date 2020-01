Bílovec odstartoval přípravu náročným utkáním proti třetiligovému Hlučínu a nakonec na něj nestačil jen o gól. „Přípravu jsme zahájili 9. ledna, takže už druhý týden trénujeme a se soupeřem jsme vydrželi běhat,“ cenil si po utkání trenér Bílovce Peter Šloff.

„Herní převaha Hlučína byla znát, ale nám se také dařilo dávat branky. Soupeř byl ale lepší, rozdíl dvou tříd byl v kvalitě hráčů znát, ale naši hráči k zápasu přistoupili zodpovědně a nemám jim v tomhle ohledu co vytknout. Všichni makali, bojovali a za odměnu máme výsledek, za který se nemusíme stydět,“ pochválil své mužstvo Šloff.

V brance Bílovce se představil Adam Padušák, který se do klubu vrátil z Opavy, kde předtím působil. Jinak mužstvo nastoupilo v osvědčené sestavě, která se zasloužila o první místo v Krajském přeboru po podzimní části sezony, chyběli pouze hráči, které sužuje nemoc David Dub a Marek Socha.

V sobotu bude příprava Bílovce pokračovat utkáním s Valašským Meziříčím, následovat budou zápasy s Frenštátem, Polankou, Vítkovicemi U19, Novým Jičínem, Dolním Benešovem a Petřvaldem.

Jarní části sezony zahájí Bílovec 15. března doma s Pustou Polomí.

Fulnek se stal na podzim kometou ligy, když co by nováček Krajského přeboru dlouho okupoval druhou příčku za Bílovcem a nakonec podzim ukončil na třetím místě pouze o bod za Břidličnou.

Fulnečtí fotbalisté zvládli i úvodní zimní přípravné střetnutí, Dolní Benešov, poslední tým MSFL porazili 3:2.

„Jeli jsme do Benešova hlavně s tím, ať si kluci zaběhají, pojali jsme to jako klasický zápas v rámci fyzické přípravy. Soupeř byl nicméně hodně kvalitní,“ hodnotil zápas vedoucí mužstva Fulneku Pavel Jurča. „Byl to kvalitní zápas, hodně vyrovnaný,“ pokračoval v hodnocení Jurča.

Průběh zápasu byl takový, že Benešov šel dvakrát do vedení, ale Fulneku se dvakrát podařilo vyrovnat, když se po přihrávkách Pavla Zagola trefil dvakrát Maléř. A o vítěznou branku se na konci zápasu po asistenci Lukáše Stratila postaral Černín.

„Přípravu jsme začali teprve 14. ledna, takže jsme toho ještě v tréninku moc nestihli. Ale Zápas rozhodně splnil účel,“ řekl Jurča. Fulnek se v přípravě ještě utká s Hranicemi, Zábřehem, Polankou, Opavou B, Novým Jičínem a Hradcem nad Moravicí. Jarní část sezony začne až 21. března v Břidličné.

BÍLOVEC – HLUČÍN 3:4 (1:2)

Bílovec: Padušák – Tomášek, Pavlík, Bednář, Dresler– Limanovský, Dluhoš, Černín, Pěla – T. Socha, Střelec. Trenér: Šloff.

Branky Bílovce: Střelec, Pěla, Richter.

DOLNÍ BENEŠOV – FULNEK 2:3 (1:1)

Fulnek: Charvát – Špitalík, Seidler, M. Zagol, J. Stratil – L. Stratil, Černín, P. Zagol, Plný – Maléř, Ďurica. Trenér: Kovář.

Branky Fulneku: 2x Maléř, Černín.