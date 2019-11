„Zápas to byl těžký, jeli jsme tam s tím, že jsme nechtěli prohrát, chtěli jsme odčinit sérii porážek, kterou jsme měli za sebou,“ nezastíral jasný záměr vedoucí mužstva Fulneku Pavel Jurča.

V prvním poločase po vyrovnaném průběhu branka nepadla. „Říkali jsme klukům v kabině, že to bude o prvním gólu. Nepočítali jsme ale s tím, že po naší zbytečné chybě ve středu hřiště dostaneme hned z kraje druhého poločasu gól na 0:1,“ pronesl Jurča.

Fulneku se sice povedlo rychle vyrovnat, když se v 52. minutě prosadil Ďurica, ale už o čtyři minuty později se Břidličná znovu dostala do vedení.

„Byl to klíčový gól, do té doby to vypadalo, že by to mohlo být vyrovnané,“ litoval Jurča. „V závěru jsme to chtěli ještě vyrovnat, tak jsme to vzadu stáhli na tři beky. Oni ale chodili do protiútoků a dali nám jako přes kopírák dva stejné góly,“ řekl Jurča.

Podzim zakončí Fulnek doma s Českým Těšínem. „To už musíme vyhrát, i kvůli divákům,“ velí Jurča.

BŘIDLIČNÁ – FULNEK 4:1 (0:0)

Fulnek: Rozsypal – Špitalík, M. Zagol, Seidler (80. Houfek), Vašina (46. Mráz) – Vašina, L. Stratil, Černín, Rybařík – Ďurica (75. J. Stratil), Maléř. Trenér: Kovář.

Branky: 46., 86. a 90. Holčák, 56. Jiřičný – 52. Ďurica. Rozhodčí: Tabášek – Vidlička, Schneider. ŽK: Simichanidis – L. Stratil. Diváci: 150.