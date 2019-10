„Samozřejmě, že chceme vyhrávat a chceme hrát nahoře, ale někdy se to stane, to je prostě fotbal,“ mluvil po zápase smířlivě hrající trenér Fulneku Michal Kovář.

Jeho tým hned v úvodu inkasoval z přísné penalty a ve 32. minutě už to bylo 0:2. V 61. minutě se Fulnek díky vlastnímu gólu domácích dostal na kontakt, ale Pustá Polom zase rychle odskočila na rozdíl dvou branek. Naději ještě v 81. minutě vykřesal snížením na 2:3 Černín, ale srovnat se Fulneku nepovedlo. „Soupeře jsme ve druhém poločase přehrávali, ale ten rozhodl z brejků,“ řekl Kovář a i on už se těší na souboj s prvním Bílovcem. „Jasně, že se těšíme, mluví se o tom zápase už dlouho, a to nejen v kabině, ale i lidé v našem okolí. Bude to svátek fotbalu.“

PUSTÁ POLOM – FULNEK 4:2 (2:0)

Fulnek: Rozsypal – Špitalík, M. Zagol, Seidler, Vašina (46. Mráz) – P. Zagol, Černín, Kováč, Maléř – Ďurica, Rybařík. Trenér: Kovář.

Branky: 10. Hubeňák (pok. kop), 32. Potůček, 78. Mrázek, 90.+3 Frank – 61. Minařík vlastní, 81. Černín. Rozhodčí: Janeček – Schneider, Šafrán. ŽK: Plhák, Vítek, Blokša, Minařík – Maléř, Rybařík, Černín, P. Zagol. Diváci: 150.