„Řekl bych, že to byl zápas o prvním gólu,“ pronesl ve svém pozápasovém hodnocení vedoucí mužstva Fulneku Pavel Jurčík. „Soupeř hrál docela tvrdě, my jsme ho ale v prvním poločase herně i pohybem přehrávali,“ doplnil.

Do vedení se dostal Fulnek v 51. minutě, když se ve zmatcích v šestnáctce nejlépe zorientoval Maléř a procpal míč do sítě. Pojistku pak v 77. minutě přidal Lukáš Stratil, který dorážel technickou střelu Pavla Zagola.

Ačkoliv dohrávali domácí kvůli vyloučení Baláže o desíti, přesto to hostům neusnadnili. „Soupeř i v desíti kousal, takže by se dalo říct, že druhý poločas byl vyrovnanější, ale my jsme byli o ty dva góly šťastnější,“ řekl Jurčík.

LOKO. PETROVICE – FULNEK 0:2 (0:0)

Fulnek: Rozsypal – Špitalík, Seidler, M. Zagol, J. Stratil – P. Zagol (78. Houfek), Rybařík (85. Štefek), Černín. L. Stratil – Ďurica (82. Plný), Maléř.

Branky: 51. Maléř, 77. P. Zagol. Rozhodčí: Vidlička – Vojkovský, Svoboda. ŽK: Jaworek, Baláž, Gistinger – Ďurica, Černín. ČK: 54. Baláž. Diváci: 100.