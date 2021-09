„Nemáme za sebou jednoduchý týden. Měli jsme schůzku s vedením, nebyla příjemná, ale byla důležitá,“ podotkl Michal Kovář. „Oslovili jsme bývalé Fulnečáky, aby nám pomohli. To je cesta, kterou musíme jít,“ řekl.

Do přípravy se zapojil například obránce Radim Krása. Čtyřicetiletý fotbalista má zkušenosti z druhé ligy, hrával také za Vítkovice nebo Frýdek – Místek nebo pražskou Duklu. Naposledy byl registrován ve Větřkovicích na Opavsku. „Radim naskočil proti Čeladné do druhého poločasu. Bylo vidět, že je to zkušený fotbalista, jen potřebuje dohnat tréninkové manko,“ poznamenal šéf fulnecké lavičky. Další novou tváří je sedmatřicetiletý Jan Darda. Ten stejně jako Krása v minulosti za Fulnek hrával. Prošel si také ostravským Baník, Pustou Polomí nebo Bílovcem, jeho posledním klubem byl Jistebník. „Hned naskočil do základní sestavy a hned zapadl,“ těšilo trenéra.

S Fulnekem je nově také spojeno jméno Tomáše Vajdy, který jako hráč pamatuje slavnou éru Romana Mročka. „Tomáš asi hrát nebude, pomůže nám ale na trénincích. Jsme moc rád, že těmto klukům není osud fotbalu ve Fulneku lhostejný,“ zakončil Michal Kovář.