Nový Jičín přišel o Vokouna, s Dolním Benešovem hrát nebude

Fulnečtí po podzimu okupují předposlední patnáctou příčku, s šestibodovým náskokem na poslední Čeladnou. „Jiný cíl, než záchranu nemůžeme mít. Chceme krajský přebor udržet. Po podzimu se rozhodne, co bude s klubem dál. Všichni si dobře uvědomujeme, že naše finanční situace není zrovna nejlepší,“ poznamenal Kovář, který si jako hráč zahrál i německou Bundesligu.

Co se týká hráčského kádru tak v týmu budou pokračovat mladí hráči z Bílovce, a to Šlesár, Sedlák a Balhar. Naopak končí veterán Krása. „Radim nám pomohl, ale časově nedokáže skloubit fotbal a práci. Rádi bychom ještě do týmu nějaké kluky přivedli. Díváme se i po dorostencích, kteří by se chtěli adaptovat do dospělého fotbalu,“ nastínil hrající trenér Fulneku.

Během zimní přípravy mají Fulnečtí v plánu odehrát čtyři přípravné zápasy.