Hotovo bylo v podstatě už po prvním poločase, který domácí vyhráli 4:0. „Měli jsme dobrý první poločas, tam jsme soupeře do ničeho nepustili. Dali jsme čtyři góly a ještě jsme mohli další tři přidat,“ pochvaloval si hrající trenér Fulneku Michal Kovář, který ale tentokrát do utkání jako hráč nezasáhl.

Spokojený mohl být s tím, jak jeho mužstvo ovládalo vzdušný prostor před brankou soupeře, hned tři góly totiž padly hlavičkovým zakončením po centru.

Nejprve se prosadil Lukáš Stratil, na něj rychle navázal Pavel Zagol. Ten se do přestávky trefil ještě jednou a prosadil se také Špitalík. V samotném závěru utkání pak ještě upravil na konečných 5:0 Vašina.

„Celkově to byl z obou stran dobrý fotbal, i soupeř celkem překvapil, že chtěl hrát fotbal, což nám vyhovuje. Byli jsme rychlí hlavně směrem dopředu,“ hodnotil hru svého mužstva Kovář. „Ve druhém poločase už to z naší strany bylo trochu uspokojení, soupeř možná držel trochu víc míč, ale do nějakých vyložených šancí se nedostal,“ dodal. Příště se Fulnek utká na hřišti Dolní Datyně.

FULNEK – BRUŠPERK 5:0 (4:0)

Fulnek: Rozsypal – Špitalík (80. Štefek), Seidler (82. Šebesta), M. Zagol, J. Stratil – Rybařík (70. Vašina), Černín, P. Zagol, L. Stratil – Ďurica (66. Mráz), Maléř (75. Houfek).

Branky: 19. L. Stratil, 23. P. Zagol, 40. Špitalík, 43. P. Zagol, 87. Vašina. Rozhodčí: Folvarčný – Švec, Petroš. ŽK: Seidler, Černín – 0. Diváci: 220.