Ve zmiňovaném duelu se mezi střelce zapsali Denis Chovanec a Martin Zagol. „Odehráli jsme jeden přípravný zápas, další přijdou v hlavní fázi přípravy,“ řekl trenér Michal Kovář. V ní jeho svěřenci změří sály například s Novým Jičínem, Jakubčovicemi nebo Kravařemi. „Vzhledem k pandemické situaci jsme zvolili trochu jiný model přípravy. Věřím ale, že na podzimní část krajského přeboru budeme dobře připraveni,“ podotkl šéf fulnecké lavičky.

Žádné velké změny v kádru se očekávat nedají. Už během Jara odešel do Jakubčovic Ďurica. „Kádr by měl zůstat pohromadě,“ řekl kouč. Posilami by se měli stát mladí kluci z Bílovce, a to Šlesar s Horákem. „Na dalším posílení ještě pracujeme,“ dodal Kovář.