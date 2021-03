V Jakubčovicích na tohoto mecenáše, který už bohužel není mezi námi, hodně vzpomínají. Nenašel by se člověk, který by na něj řekl křivého slova. „Pan Hájek udělal pro jakubčovický fotbal strašně moc. Z jeho působení těžíme dodnes. Máme krásný areál, k tomu dvě hřiště,“ poznamenal Kamil Molnár, který se momentálně v jakubčovickém fotbale angažuje. Jeho bratr, který nyní trénuje áčko, zažil nejslavnější časy jako hráč.

Pojďme si nyní udělat krátký exkurz do historie jakubčovické kopané. V roce 1952 se několik sportovních nadšenců v Jakubčovicích nad Odrou rozhodlo založit Tělovýchovnou jednotu Tatran Jakubčovice. Mezi zakladatele patřili: Ludvík Ambrož, Alois Gross, Miroslav Kardačínský, Milan Kurovec, Karel Sokol, Václav Vašek, Emil Vichr a Josef Vlček. V témže roce se rovněž začalo uvažovat o vybudování fotbalového hřiště. Pro tento účel byl zakoupen pozemek od bývalé knoflíkárny. Jedinou nevýhodou nově vybudovaného hřiště bylo, že se šatny pro fotbalisty nenacházely přímo u hřiště, ale v nedalekém sále pohostinství U Pavelků. Vlastní zázemí bylo vybudováno o jednadvacet let později.

Úspěšný opavský podnikatel, milovník fotbalu a majitel kamenolomu v Jakubčovicích se rozhodl v roce 1999 vstoupit do místního fotbalového klubu, který hrával v okrese. Hájek měl jasné vize a ty začal přetavovat v realitu. Do klubu přivedl na pozici trenéra Jaroslava Rovňana staršího a začaly se dít věci. Výrazně posílený tým s náskokem šestnácti bodů postoupil do okresu a tím byla odstartována spanilá jízda, která se zastavila až ve druhé lize. Tatran válcoval své soupeře, dával jeden gólový příděl za druhým.

V kabině se to hemžilo známými jmény. První velkou rybou byl Radek Onderka a další ho následovali. V barvách Jakubčovic dokonce hrával i bývalý reprezentant a bundesligou ostřílený Pavel Hapal. Pracovalo se i na modernizaci zázemí sportovního areálu. Začalo se s výstavbou ochozů. Došlo k rozšíření hrací plochy do přilehlého svahu. Renovací prošla také hrací plocha hlavního hřiště. Byla položena zcela nová podkladní vrstva, zabudováno odvodnění a závlahový systém. Samotná hrací plocha byla vybudována položením travního koberce přivezeného z Rakouska.

Jakubčovice se tak mohly pyšnit nejlepší hrací plochou nejen v okrese, ale i v kraji. Byla také vybudována nová restaurace s bezbariérovým sociálním zázemím. Čtyři roky od svého vstupu přivedl Josef Hájek do klubu další velké jméno. Hlavním koučem byl jmenován Alois Grussmann, současný sportovní ředitel Baníku Ostrava. Jako manažer v klubu působil Oldřich Jakubek.

Společnost změnila název na Jakubčovice fotbal s.r.o. V létě roku 2004 byly přehodnoceny další sportovní cíle společnosti a to směrem k mládeži. Došlo k převzetí hracích práv k soutěžím od TJ Vítkov a k pronájmu tamního stadionu na padesát let. Klub z „Oderského Kaprunu“ dál sbíral jeden postup za druhým. Na konci sezony 2005/2006 se v Jakubčovicích nad Odrou slavil postup do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Jelikož místní stadion nesplňoval licenční podmínky, našly Jakubčovice azyl v nedalekém Fulneku. Ve druhé nejvyšší fotbalové soutěží se týmu dařilo se střídavými úspěchy. Po podzimní části sezony Josef Hájek oznámil hráčům, klubu i veřejnosti úmysl prodeje druholigové licence, a to Dukle Praha. Na jaro přišel nový kouč Günter Bittengel, který vystřídal úspěšného trenéra Aloise Grussmanna.

V Jakubčovicích ale fotbal neskončil. Pomyslný prapor přebralo béčko. To trénoval Jaroslav Rovňan starší a po něm Jan Baránek. Následující roky byly už bez Josefa Hájka, který odešel do fotbalového nebe a dá se říci, že s tím skončila jedna velká fotbalová pohádka. „Díky za tuto fotbalovou pohádku. Pan Hájek byl skvělý člověk. Hlavně, co řekl, to platilo,“ vzpomínají na něj dodnes v Jakubčovicích. Současný tým vede I.A třídu a rád by postoupil do krajského přeboru.