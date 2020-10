„Chceme soutěž vyhrát, pak se uvidí, co bude dál,“ říká hrající trenér David Molnár, který byl v minulosti přímým účastníkem jakubčovického zázraku, jenž za éry podnikatele Josefa Hájka vystoupal z okresní trojky až do druhé ligy.

„Odkaz pana Hájka v Jakubčovicích stále je. Žijeme z jeho práce dodnes. Mám na mysli areál, jehož součástí je i tréninkové hřiště s osvětlením,“ poznamenal jakubčovický trenér, který to jako hráč dotáhl až do druhé ligy.

Pojďme ale do současnosti. „Vyšel nám vstup do sezony. Hned v prvním kole jsme vyhráli velmi těžký zápas s Mokrými Lazci. V poločase jsme prohrávali, ale výsledek se nám podařilo otočit. To nás nakoplo,“ míní David Molnár, který si hodně považuje i výhry 1:0 v Kravařích.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Šlo o vyrovnané nadstandardní utkání, které sice nebylo o šancích, ale kvalitu mělo. Domácím jsme toho příliš nedovolili a nakonec vyhráli,“ vrací se k duelu osmého kola. „A dalším faktorem úspěchu je dobře fungující kabina. Máme skvělou partu, a to je základ,“ zvedá prst.

Jakubčovický tým je složen jak z místních kluků, tak hráčů z blízkého okolí. „Každý z hráčů, který je v kabině, má k Jakubčovicím vztah, to je základ. Je jasné, že všichni nemohou být místní, přece jenom máme necelých sedm stovek obyvatel. V tomto směru se nemůžeme poměřovat třeba s Kravařemi nebo Bolaticemi,“ přidal další postřeh David Molnár.

Jakubčovičtí se mohou pyšnit nejlepší ofenzivou v soutěži, našli také kanonýry, a to v osobě Daniela Vavroše, který měl po osmi kolech na kontě stejný počet branek.

„Daniel není čistokrevný útočník, hrával defenzivního záložníka, je ale technicky dobře vybavený. Dali jsme ho do útoku a jde mu to výborně. Navíc jeho devízou je fakt, že jako záložník má v návycích vracet se dozadu, což je výborné,“ pochvaluje si kouč Molnár.

Jak již bylo zmíněno, Jakubčovice chtějí soutěž vyhrát, ale případný postup by se musel promyslet. „Otázkou je složení hráčského kádru. Máme v sestavě starší kluky, nevím, zda by chtěli kraj hrát. Navíc máme úzkou rotaci hráčů, takže takových čtyři až pět nových fotbalistů by muselo přijít,“ přemýšlí nahlas David Molnár.