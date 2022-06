„První poločas byl herně vyrovnaný. Šance jsme měli my, tak i soupeř. Rozhodla naše produktivita,“ řekl jakubčovický obránce Kamil Molnár. Na první gól se čekalo do 37. minuty. Domácí kopali trestný kop, míč se nakonec dostal k Pražákovi a ten ho uklidil do sítě. „Vyšel nám nacvičený signál,“ pochvaloval si Molnár. Dvě minuty před koncem prvního poločasu udeřili domácí ještě jednou. Sám z poloviny hřiště běžel na brankáře Kozelského Ďurica a zvýšil na 2:0. „Dostal jsem výbornou přihrávku od Filipa Pražáka do uličky za obranu, ocitl jsem se sám před gólmanem. Naznačil jsem mu střelu na levou zadní a udělal kličku na pravou strannu, pak už stačilo trefit prázdnou branku,“ popisoval svůj gólový zápis Petr Ďurica.