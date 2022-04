V prvním poločase šel Tatran rychle do vedení. Po dlouhém nákopu se k míči dostal Schreier, předložil ho na pětku Ďuricovi, který v pohodě uklidil do sítě. „V prvním poločase jsme nehráli špatně. Dá se říci, že jsme kontrolovali hru. Jen je škoda, že jsme brzy inkasovali vyrovnávací gól. Rozhodčí otočili aut, nepískli faul na našeho hráče a domácí celek toho využil,“ popisoval vyrovnávací gól jakubčovický útočník Petr Ďurica.

Vstup do druhého poločasu taky Jakubčovicím vyšel. Kapitán Schreier je poslal znovu do vedení. „Dali jsme gól, jenomže od tohoto okamžiku jsme úplně přestali hrát. Vůbec jsme nebojovali. To domácí nás začali přehrávat, navíc nám začal dělat problém i těžký terén. Domácí výsledek otočili a za druhý poločas si vyhrát zasloužili,“ zakončil Petr Ďurica.

Dolní Datyně – Jakubčovice 3:2 (1:1)

Branky: 18. Kučera, 68. a 79. Cileček – 13. Ďurica, 48 Schreier. Rozhodčí: Levinger – Viščor, Priesol. ŽK: Kučera – Pražák, Petr. Diváci: 50.

Jakubčovice: Buček – J. Černín, Malina, Pražák, Sommer – Vavroš, Murín – Staff (60. Petr), Štastný (60. Šaran), Schreier – Ďurica. Trenér: Ondřej Malina.