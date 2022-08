Jakubčovice s novým koučem! V sobotu dorazí hvězdný Zavadil

S novým koučem Pavlem Kunzem jdou do sezony fotbalisté jakubčovického Tatranu. Kdysi druholigový tým navíc získal velkou posilou, a to v podobě záložníka Martina Pally. Hned v úvodním kole čeká na Jakubčovice zajímavý soupeř, a to Řepiště. Tento celek v má kádru i hvězdného Pavla Zavadila.

Jakubčovice mají nového kouče | Foto: Trzi Rogi Elwer