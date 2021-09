Čtyřmi góly se na domácím hřišti blýskl nováček Krajského přeboru z Jakubčovic. Fotbalisté Tatranu porazili Orlovou 4:1, když po dvou gólech vstřelili Petr Ďurica a Jan Schreier.

Jakubčovice porazily Orlovou | Foto: Tatran Jakubčovice

„Věděli jsme, že nás čeká bojovný a nepříjemný soupeř,“ řekl úvodem hrající trenér domácích David Molnár. „První poločas byl z naší strany o chybách ve středu pole, kde jsme poztráceli docela dost balónů,“ přiznal domácí kouč. Ve 35. minutě šel jeho tým do vedení, když sraženou střelu Ďurici dorazil do brány kapitán Schreier. „Hosté si v prvním poločase nevypracovali téměř nic, nutno říci, že ani my jsme přes herní převahu žádné velké šance neměli,“ podotkl starší z bratrů Molnárů.