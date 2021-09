Jakubčovice měly problémy se sestavou. Zranění nepustilo do základní sestavy Kamila Molnára se Zdeňkem Bučkem. „Trápí nás zdravotní problémy. S tím se ale musíme vyrovnat,“ řekl záložník Kamil Molnár. Jeho tým v prvním poločase čtyřikrát zahrozil. Aktivní byl hlavně Murín. „Za celé utkání si vytvořil čtyři dobré šance, alespoň jednu měl proměnit,“ podotkl mladší z bratrů Molnárů. Petrovice se snažily hrozit z brejků. „Měly nebezpečné standardky,“ dodal.

Hned po přestávce mohl hosty poslat do vedení Chalupa, ale ani on na brankáře Hošťáka nevyzrál- „Domácí měli také jednu dobrou možnost, nás ale podržel brankář Náhlík. Když to shrnu, tak bod je pro nás málo. Měli jsme vyhrát,“ zakončil po zápasové hodnocení Kamil Molnár.

Petrovice – Jakubčovice nad Odrou 0:0

Rozhodčí: Godfryd – Levinger, Farník. ŽK: Gill, Zielonka, Hanousek – Sommer. Diváci: 110.

Jakubčovice: Náhlík- Staff, Petr, Sommer – Chalupa (73. Šaran), Šťastný, Kondrád, Pražák, Vavroš – Schreier, Murín. Trenér: David Molnár.