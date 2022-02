Podívejte se: Opava zvládla skvěle druhý poločas, hodně vidět byl Pikul

Co se týká hráčského kádru, tak v něm k žádným převratným změnám nedojde. „Skončil jedině Tomáš Malina, a to z pracovních důvodů. Rádi bychom jednoho hráče přivedli, nějaká jednání probíhají, tak uvidíme, jaký bude jejich výsledek,“ řekl David Molnár. „Vzhledem k povedenému podzimu není třeba do kádru zasahovat,“ dodal jedním dechem kouč.

Během přípravného období mají v plánu Jakubčovičtí odehrát čtyři duely. „Máme domluvený Bílovec, Bělotín, na generálku Budišov. Čtvrtý soupeř je v řešení,“ zakončil povídání David Molnár.