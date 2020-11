„Pak jsem si ale udělal důlní průmyslovku. Pracoval jsem jako technik, dělal revirníka. Po dvaceti letech jsem ale na šachtě skončil z důvodu nemoci z povolání a teď beru rentu a věnuji se fotbalu,“ začíná s vyprávěním Jan Koval. Po konci aktivní kariéry se dal na trenéřinu. „Udělal jsem si béčko, poté i trenérské áčko. S trénováním jsem začal v Novém Jičíně, kde jsem prošel od mládeže až po áčko. Dokonce jsme v roce 2001 byli s mládežnickým výběrem na olympiádě mládeže v Itálii,“ přibližuje. „Víte, fotbal je a bude součástí mého života,“ dodává jedním dechem. Během podzimu byl Jan Koval nejvytíženějším trenérem v republice.

Posuďte sami. V okresním přeboru koučoval Sokol Žilina v okresním přeboru a celek Starého Jičína v I.B třídě. A aby toho nebylo málo, v pondělí se svými spolupracovníky Ondřejem Horákem a René Bačem vedli tréninky žákovských výběrů OFS Nový Jičín. „Asi je to unikát i v republice,“ směje se čerstvý šedesátník. Jak vůbec dojde k tomu, že může trenér vést dvě mužstva? „Můj fotbalový život je spojen se Sokolem Žilina, je to takový rodinný klub. Navíc bydlím asi pět set metrů od hřiště. Podařilo se nám postoupit do okresu. V létě jsem pak dostal nabídku ze Starého Jičína, který hraje I.B třídu, lákala mě vyšší soutěž, na nabídku jsem kývl. Jenomže Žilina nenašla za mě náhradu, bylo mi kluků líto. Tak se stalo, že jsem trénoval během podzimu dva kluby,“ vysvětloval Jan Koval.

Časově byly tyto dvě štace náročné. „Člověk dělal fotbal každý den, naopak teď v době koronavirové ho neděláte vůbec,“ pousmál se Jan Koval, který ve fotbale pracuje, jak se říká za párek a pivo. V úterý a čtvrtek vedl tréninky v Žilině, ve středu a v pátek připravoval Starý Jičín. „Zápasy se také daly skloubit. Jeden tým hrál v sobotu, druhý v neděli, nebo naopak. Také se ale stalo, že v neděli dopoledne jsem koučoval Žilinu a odpoledne Starý Jičín,“ prozradil. „Manželka říkávala, že jsem blázen. Na jaře ale už zůstanu jen na lavičce Starého Jičína,“ plánuje Jan Koval, kterého naplňuje také práce pro komisi mládeže. „Myslím si, že přes léto jsme odvedli se svými kolegy René Bačem a Ondrou Horákem kus dobré a poctivé práce. Mladé jsme dobře připravili. Bohužel druhá vlna koronavirové pandemie nás do turnajů nepustila,“ uzavřel Jan Koval.