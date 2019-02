Novojičínsko – V dalším duelu o přední příčky porazily Odry Jeseník, pro který se jednalo o první porážku v sezoně. V derby mezi Vlčovicemi a Kopřivnicí rozhodla jediná branka domácího Vargy. Tichá doma překvapivě přenechala všechny body Fryčovicím. Střelnici si doma otevřel Spálov, který naložil Kateřinicím osmigólový příděl a tři body přivezl Fulnek, který loupil v Kozlovicích. Jediný nerozhodný výsledek se zrodil v Mořkově, kde hrála Ostravice, pro niž to byla již pátá remíza v ročníku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

TJ JISTEBNÍK – FK STARÝ JIČÍN 4:1 (2:1)

Samotný úvod zápasu, jakoby předznamenal jistebnickou nadvládu. Už v 8. minutě totiž početné domácí publikum slavilo, po trefách Zdeňka Kadlčáka a Lebici, náskok 2:0. Další nadějně rozjeté akce, ale domácí neproměnili a tak přišlo ve 35. minutě snížení. Krayzel neudržel nenápadnou střelu, kterou úspěšně dorazil kanonýr Jakub Hanzelka.

Více se dočtete pravidelně každou středu v tištěném vydání Novojičínského deníku a v úterní příloze Region.

„Úvod nám vyšel parádně a nadále jsme pokračovali v dobré hře. Při ztrátě míče jsme se dobře zatáhli do bloku, čekali jsme na soupeřovy chyby a měli jsme nebezpečné protiútoky. Sice jsme inkasovali, když si vybral slabší chvilku Krayzel, ale ten nás podržel v jiných zápasech," hodnotil zdařilou partii trenér Jistebníku Martin Štverka, jehož tým před týdnem oslavil vítězství v okresní části poháru FAČR a na jaře se může těšit na krajské pokračování.

Domácí pak pokračovali v nastoleném tempu také po změně stran, a když při hostující šanci neuspěl Hatlapatka, ukázal Jistebník opět svoji palebnou produktivitu. Ve 49. minutě se totiž krásným sólem blýskl mladík Andrys, jenž převzal míč na vlastní polovině, pláchl hostující obraně a předložil míč Zdeňku Kadlčákovi, jenž obešel brankáře a z jeho pokusu z úhlu usměrnil hlavou míč zblízka do sítě Andrys.

Domácí defenziva řízená Prčíkem pak pracovala nadále bezchybně a zmrazila tak veškeré další pokusy nejlépe střílejícího celku soutěže. V závěru pak ještě zpečetil domácí triumf, po centru střídajícího Rašky, hlavičkou Lebica. „Byli jsme po celý zápas aktivní a neproměnili jsme ještě dost šancí. Máme respekt ke Starému Jičínu, ale jednoznačně jsme ho přejeli a zaslouženě vyhráli. Soupeř byl v závěru frustrovaný, ale utkání mělo kvalitu, ke které přispěli také rozhodčí," zmínil se dále kouč jistebnických fotbalistů. Starý Jičín tak prohrál prvně v sezoně a zcela zaslouženě.

„Náš výkon byl tragický. Soupeři jsme doslova darovali první tři góly. Zkraje druhé půle jsme místo vyrovnání inkasovali třetí gól a to asi rozhodlo. Inkasovali jsme po situacích, na které jsem ale upozorňoval. Soupeř, který hrál směrem dozadu velmi dobře, šel za vítězstvím daleko více než my a vyhrál zaslouženě," uznal trenér poražených Jiří Chlopčík.

B: 8. a 85. Lebica, 4. Z. Kadlčák, 49. Andrys – 35. Hanzelka. Rozhodčí: Havlík – Picmaus, Krištof. Jistebník: Krayzel – Koudelný, Prčík, Košina, Pietras – Mohyla (84. Raška), F. Kadlčák, D. Štverka, Andrys (90. Tyleček) – Z. Kadlčák (78. Pasker), Lebica (91. J. Štandl). Trenér: M. Štverka. Starý Jičín: Strnadel – Jurajda, Šrom, Petr, Podešva – Bartoň (58. P. Janovský), Bajer, M. Kotešovec, Hatlapatka – Hanzelka (75. D. Janovský), Škrla. Trenér: Chlopčík.

TJ ODRY – TJ SLAVOJ JESENÍK N. O. 2:0 (1:0)

Odry byly v úvodním dějství o něco aktivnějším celkem a také šly ve 22. minutě do vedení, když Chovanec našel Bílého. Možnosti však měli i hosté, ale Burget volil místo přihrávky střelu a mladík Meihack v další akci přestřelil.

„První poločas jsme doslova prohospodařili zbytečným kecáním. Výsledkem toho byla vedoucí branka domácích po pěkném zakončení k tyči," vracel se k první půli předseda jesenického Slavoje Libor Macháč, jenž nyní vede tým společně s Martinem Černochem.

V oderské brance došlo v poločase ke změně, když Zlámala nahradil Mališ. Zranění v tom však nebylo.

„Mališ jde za prací do zahraničí a Zlámal na školu do Prahy, takže jsem chtěl, ať si oba zachytají. U Zlámala je ale možnost, že by občas dojížděl. Musíme to každopádně řešit," vysvětloval trenér Oder Jan Stibůrek, jemuž chyběl Jaroslav Paszko, jenž si plnil pracovní povinnosti při dnech NATO v Mošnově.

Po změně stran Jeseník notně přidal. Důležitý okamžik přišel v 86. minutě, ve které hosté vyrovnali, ale proti byl praporek pomezního sudího.

„Ten byl AR1 zvednutý tak vysoko, že ho snad viděli i na Veselí. Náš hráč hlavičkoval asi metr od postranní lajny pod sebe na zcela volného Polónyiho, který neměl problém hlavou uklidit míč do sítě. Byla to hodně sporná situace a naši fanoušci, kteří seděli na úrovni celé akce, byli hodně ukřivděni. Pan AR1 si opět dokázal, jak umí zkazit práci všech hráčů a funkcionářů, kteří v týdnu poctivě a hlavně zadarmo makají na tréninku. Nevím, co jsme mu udělali," řekl ke spornému momentu Macháč. V 89. minutě pak Odry rozhodly o osudu utkání, když Veselý vyslal do úniku Chovance, jenž se zbavil obránce a střelou k tyči zpečetil výsledek na 2:0.

„Co se týče ofsajdu, tak podle nás to bylo správné rozhodnutí, neboť gólman byl ven z brány a byl předposledním hráčem. První poločas jsme hráli dobře, ale přesto jsme to několikrát nedotáhli do konce. Ve druhém poločase jsme čekali, že to soupeř otevře a měl tam šance. Při standardkách jsme si dávali pozor na Polónyiho. Chodili jsme pak do přečíslení, ale nedařila se nám koncovka. Naštěstí jsme ale přidali druhou branku," uvedl trenér vedoucích Oder.

Jeseník naopak musel skousnout první porážku v ročníku.

„Ve druhém poločase jsme přestali kecat a začali jsme hrát náš fotbal. Domácí jsme zatlačili, ale bohužel bez brankového efektu. Nastřelili jsme břevno a byly další šance. Je naše chyba, že jsme neproměnili spoustu šancí. Domácí dvakrát vystřelili a zvítězili 2:0, tak to prostě ve fotbale někdy je. Doufám, že jsme si střeleckou smůlu vybrali, a že proti Vlčovicím se nějaká střela ujme," doplnil Macháč.

B: 22. Bílý, 89. Chovanec. Rozhodčí: Žáček – Kyselý, Kubánek.

Odry: Zlámal (46. Mališ) – Němeček (89. Anděl), Veselý, Repta, Hurta – Vidlák, Konrád, E. Chuděj, Frais – Bílý (46. Rybařík), Chovanec. Trenér: Stibůrek.

Jeseník: Macháč – Shaparenko (80. Bajer), J. Goláň, Polónyi, P. David – Meihack, Černoch, M. Goláň (65. Rovenský), Vavřík, Horák – Burget. Mužstvo vedli: Libor Macháč st., Martin Černoch.

TJ SPÁLOV – TJ SOKOL KATEŘINICE 8:1 (2:0)

B: 67., 77. a 83. T. Chuděj, 15. a 70. K. Pop, 14. Kostka, 80. Boudný, 89. L. Šíma – 72. T. Bittala. Rozhodčí: Šafařík – Moravec, Kolečkář.

Spálov: Ambrož – Maršálek (77. Boudný), Anděl, Sucháček, Kostka (81. P. Šíma) – Král (75. Ondřej), Kiša, P. Chuděj (63. Zálešák), K. Pop – T. Chuděj, L. Šíma. Hrající trenér: Kiša.

Kateřinice: Rubina – Janeček, Jos. Tyleček, Klečka, M. Bittala – T. Bittala, L. Richter, Kavka, Kocourek – D. Richter. Trenér: R. Nagy

FC VLČOVICE-MNIŠÍ – FC KOPŘIVNICE 1:0 (1:0)

B: 15. Varga. Rozhodčí: Fanc – Krištof, Brabec.

Vlčovice: Gajdušek – Kučera, Velička, Busek, Růžička (80. Drozd), D. Hanzelka (50. Černošek), R. Jalůvka, Polášek, Názalaník, J. Jalůvka, Varga (86. Harabiš). Trenér: Svoboda.

Kopřivnice: Beňo – M. Makový, Kramoliš, Petráš, Hruška (39. P. Okřesík) – Ollender, Pala, Štěpán, Mička – Střelec, R. Hanzelka (43. Košárek). Trenér: Káňa.

TJ SOKOL TICHÁ – TJ SOKOL FRYČOVICE 0:1 (0:1)

B: 22. Rumel. Rozhodčí: Závodný – Vojkovský, Švec.

Tichá: Pikulík – R. Švrček, Kaša, T. Tománek – Matúš, Petřík, M. Tománek (58. Fajčák), Suchomel (66. Sobota) – Fojtík (68. D. Šimíček) – O. Švrček, A. Šimíček. Trenér: Bača.

Fryčovice: Zapletal – Židek, Holub, Zahradník, Kobylák (71. Planka) – Koloničný (60. Georgiovský), Soško, J. Pešek, Žurovec – Novák (81. Herda), Rumel (90. Janek). Trenér: K. Pešek.

FC KOZLOVICE – FOTBAL FULNEK 0:3 (0:1)

B: 4. Jar. Šesták, 47. Stratil, 84. Špitalík. ČK: 73. Krása (F). Rozhodčí: Potiorek – Adamec, Mitura.

Kozlovice: Sýkora – Červenka (46. Tabach), P. Krpec, Ermis, P. Piskoř – Kocián, Bednář, J. Fojtík, Slanina – Hruška, Najdek (73. Šohaj). Trenéři: Jak. Harabiš a J. Piskoř.

Fulnek: Rozsypal – Mrkvica, Krása, Kocún, Plný – Vašina (88. Jurča), Jar. Šesták (85. Štefek), Bajger, Špitalík – Jan Šesták, Stratil. Trenéři: Berger, Baláž, Kovář.

TJ MOŘKOV – TJ SOKOL OSTRAVICE 1:1 (1:1)

B: 19. Kudělka z pen. – 43. Platoš. Rozhodčí: Tvardek – Poledník, Hnila. Mořkov: Pospěch – Janíček (72. Horák), J. Mička, T. Kučera, Strnadel – David, Kudělka, Kunc (66. Poledník), Galia – Stecula, Erle (29. Černoch). Trenér: P. Kučera st.

Ostravice: Boháč – Mendrek, J. Rozkydal ml., Janošec, L. Ledvoň – Žižka (46. O. Stonavský), Stýskala, Kováč (79. Pavelec), Jucha, M. Ledvoň – Platoš. Trenér: J. Rozkydal st.

HVĚZDY KOLA***MIROSLAV LEBICA (Jistebník)

Úspěšné to časy zažívají nyní v Jistebníku, který v minulém týdnu triumfoval v okresní části poháru FAČR, aby si poté doma užil zcela zasloužené vítězství při souboji proti Starému Jičínu, který řídil právě jistebnický kapitán, jenž hýřil aktivitou a dvakrát skóroval.



**TADEÁŠ CHUDĚJ (Spálov)

3+4. Málo vídanou hokejovou bilanci si připsal v souboji proti Kateřinicím, které dorazily pouze v deseti, spálovský forvard, jenž má v této sezoně na svém kontě již osm branek. Spálovská kanonáda, která naplno propukla v poslední pětadvacetiminutovce, tak pouze v jednom případě nenesla jeho podpis.



*DENIS VARGA (Vlčovice)

Teprve osmnáctiletý ofenzivní plejer Svobodova týmu obstaral jedinou branku rivalského derby mezi Vlčovicemi a sousední Kopřivnicí. Věkem ještě dorostenec prokázal svůj talent a při střídání v závěru zápasu si mohl vychutnat zasloužené ovace.



ČÍSLO TÝDNE 11Tolik branek má na svém kontě aktuálně nejlepší střelec soutěže Jakub Hanzelka ze Starého Jičína, jenž však musel v neděli se svými spoluhráči skousnout první porážku v ročníku, když Chlopčíkův tým padl 1:4 v Jistebníku. Za ním je v závěsu spálovský Tadeáš Chuděj z osmi zásahy.



Program 8. kola (7. hraného):Sobota 24. září, 16.00: Fulnek – Fryčovice, Kopřivnice – Kozlovice, Ostravice – Spálov



Neděle 25. září, 16.00: Jeseník – Vlčovice, Jistebník – Mořkov, Starý Jičín – Tichá, Kateřinice – Odry