„Vše máme připraveno. Hřiště jsou nachystána, a to i včetně bohatého občerstvení,“ zve do Jistebníku hlavní organizátor turnaje Pavel Myška. Dvacet týmů bude rozděleno do pěti skupin. Nachystána jsou čtyři hřiště. „Přihlášeny jsou vedle místních i týmy z Prahy a Brněnska,“ přiblížil hlavní organizátor.

Ve hře jsou krásné poháry. „Vyhlašovat budeme také nejlepšího hráče, kanonýra a brankáře. Na ty čeká jako odměna lov kapra z kádě,“ prozradil Pavel Myška.

Turnaj začíná v 9 hodin a bude probíhat celý den. Večer přijde na řadu kultura. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení rockové kapely Ex-fire.